Certains fans de Leeds United époustouflés par le «  joyau  » de l’académie aujourd’hui – .

Certains fans de Leeds United ont félicité Joe Gelhardt sur Twitter pour sa performance des moins de 23 ans contre leurs homologues de Crystal Palace cet après-midi.

Gelhardt était en action pour l’équipe des moins de 23 ans de Leeds à Thorp Arch en Premier League 2.

Le joueur de 18 ans a marqué son premier but du match depuis le point de penalty dans les phases finales de la première mi-temps.

Puis à la 57e minute, l’ancien attaquant du Wigan Athletic a marqué un but brillant pour doubler son total.

L’attaquant adolescent a reçu le ballon à l’extérieur du banc des pénalités du Palace, l’a contrôlé avec brio, a dépassé quelques défenseurs et l’a glissé à la maison avec facilité.

C’était un but superbe de l’adolescent, qui a eu un très bon match dans l’ensemble, et certains fans de Leeds ont été extrêmement impressionnés par sa performance, comme le montrent les messages suivants sur Twitter.

Gelhardt a l’air beaucoup plus en forme et plus net. J’adore le look de @ nkenneh89, il va être un grand joueur

– Beagle Dave 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 (@ BeagleDave1) 1 novembre 2020