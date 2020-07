Certains fans de Leeds réagissent après avoir entendu quel club ciblerait – .

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Certains fans de Leeds United se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club au défenseur central de Manchester United, Axel Tuanzebe.

Selon The Sun on Sunday (édition imprimée, page 63, 26 juillet 2020), Leeds est intéressé à signer Tuanzebe de United dans la fenêtre de transfert d’été.

Les Blancs – qui joueront en Premier League la saison prochaine après avoir décroché une promotion automatique du championnat cette campagne – considèrent le joueur de 22 ans comme une cible potentielle s’il est incapable de garder Ben White à Elland Road.

White est de retour dans son club parent Brighton et Hove Albion après un prêt réussi à Elland Road en 2019-20.

Bien que Leeds veuille que le joueur de 22 ans revienne, Brighton n’est pas disposé à l’envoyer aux côtés de Marcelo Bielsa car ils prévoient qu’ils se battront pour la relégation à leurs côtés en Premier League la saison prochaine, selon le rapport.

Tuanzebe est dans les livres de United depuis 2005, mais le jeune anglais ne s’est pas encore imposé comme un habitué de la première équipe.

Selon WhoScored, le défenseur a fait deux départs et trois matches de remplacement en Premier League, a joué trois fois en Europa League et a participé deux fois à la Coupe EFL pour les Red Devils cette saison.

Neville Williams / Aston Villa FC via Getty Images

Certains fans de Leeds ont donné leur avis sur les spéculations concernant Tuanzebe.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Préfère le blanc personnellement. Mais ne voulez pas non plus dépenser une grande partie de notre budget sur un joueur lorsque nous avons besoin de renforcer d’autres domaines tels que ST et un CAM pour apprendre de hernandez pendant un an en tant que doublure. Mais le transfert de rêve serait blanc. Croisons les doigts ALAW 💙💛

– Danial Vaughan Jones (@ DanMynydd96) 28 juillet 2020