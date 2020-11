Certains fans d’Arsenal réagissent alors que des nouvelles émergent du nord de Londres – .

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Il y a déjà eu un départ très médiatisé de la hiérarchie d’Arsenal ces derniers mois.

En août, les Gunners ont pris une décision surprenante de se séparer du responsable du football Raul Sanllehi, peu de temps après que Mikel Arteta ait conduit le club à la gloire de la FA Cup.

Et selon un rapport, il y a eu une autre sortie dans les échelons supérieurs d’Arsenal.

ESPN a rapporté que Huss Fahmy avait quitté le club du nord de Londres.

Fahmy, arrivé à l’Emirates Stadium en 2017, avait été le chef des opérations football d’Arsenal et avait un rôle non seulement dans le recrutement, mais aussi dans les contrats des joueurs.

Mais ESPN a affirmé qu’il avait lui-même décidé de passer à une séparation « à l’amiable ».

Le rapport ajoute également que Fahmy a joué un rôle dans l’ajout de William Saliba, Gabriel Magalhaes et Thomas Partey, et que bien qu’Arsenal embauche un remplaçant pour leur négociateur principal, il aura moins de responsabilités que les goûts d’Edu, Arteta et Per Mertesacker. en termes de décisions exécutives.

Voici comment certains fans de la tenue Emirates Stadium ont réagi à la nouvelle sur Twitter:

Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? – Hey-Dee (@HWahenga) 30 octobre 2020

Wenger entrant – Babake Ivan (@IvanHezz) 31 octobre 2020

J’espère qu’Arteta n’essaye pas de se rendre insaisissable – Atoyebi King Kennyx (@ KingKennyx20) 31 octobre 2020

J’espère ne pas concentrer le pouvoir sur Arteta. Nous avons besoin d’une structure capable de résister à l’épreuve du temps. Les entraîneurs / gérants continueront d’aller et venir. Nous avons besoin d’un niveau de stabilité – Giglio (@ Aurelius_22) 30 octobre 2020

Qu’est-ce que l’enfer est réduit les opérations de football noe – AKJ (@ jray_ak1) 30 octobre 2020

