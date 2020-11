Certains fans d’Arsenal réagissent à l’affichage de William Saliba hier soir – .

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Certains fans d’Arsenal se sont rendus sur Twitter pour donner leur réaction à la performance de William Saliba pour les moins de 23 ans contre leurs homologues du comté de Derby vendredi soir.

L’équipe de Steve Bould a eu raison de ses homologues du Derby 3-1 lors du match de Premier League 2.

Saliba a commencé le match et a joué pendant les 90 minutes entières, alors que le joueur de 19 ans avait un temps de jeu précieux.

Le défenseur central était très impressionnant, car le jeune lisait bien le jeu, faisait des défis et des interventions opportuns, avait l’air solide à l’arrière et était à l’aise pour porter le ballon de la défense.

Il y a eu une occasion en seconde période où l’erreur de l’adolescent a donné une chance à Louie Watson, mais chaque défenseur fait des erreurs de temps en temps.

L’international français des moins de 20 ans ne fait pas partie de l’équipe d’Arsenal en Ligue Europa et n’a pas fait une seule apparition en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Certains fans d’Arsenal ont été impressionnés par l’affichage produit par Saliba contre l’équipe du Derby des moins de 23 ans vendredi soir et ont été ravis de lui sur Twitter.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Je sais que ce n’est qu’un match de moins de 23 ans mais c’est ce que j’aime chez Saliba, il a la capacité de faire sortir le ballon de l’arrière et de faire une passe à travers les lignes qui déclenche des attaques. https://t.co/69NhTQXgQw

Je comprends que nous le voyons tirer le meilleur parti des chances qui lui sont données, comme il se doit, mais nous ne le voyons pas tous les jours, et beaucoup de gens ont dit ses matchs complets des moins de 23 ans.

Il a fait la même course pour un autre but il y a une semaine ou deux, il porte le ballon vers l’avant ce qui crée généralement une attaque! Il est bon

Il a joué à côté de Chambers et Mari et il avait l’air beaucoup plus solide qu’eux

– MartinelliStan (@ ArsenalStan35) 28 novembre 2020