Certains fans d’Arsenal réagissent à la rumeur sur un joueur de la Liga – .

Photo par David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Certains fans d’Arsenal se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club au milieu de terrain offensif du Real Madrid Isco.

Selon Defensa Central, le manager d’Arsenal Mikel Arteta a demandé aux Gunners de signer Isco des géants espagnols et européens de Madrid lors du mercato de janvier.

Il a été rapporté que l’Espagnol souhaite obtenir les services de l’homme de 28 ans dans le cadre d’un accord de prêt en janvier et rendre l’accord permanent à l’été 2021.

Isco est dans les livres de Madrid depuis 2013 et a remporté la Liga deux fois et la Ligue des champions quatre fois.

Cependant, l’ancienne star de Valence et de Malaga a eu du mal à jouer ces derniers temps et n’a pas la garantie d’une place dans la formation de départ.

Selon WhoScored, le joueur de 28 ans a fait trois départs et cinq matches de remplacement en Liga pour l’équipe de Zinedine Zidane jusqu’à présent cette saison.

Au cours de la campagne 2019-2020, Isco a fait 15 départs et huit matches de remplaçant dans la ligue pour Madrid, marquant un but et fournissant deux passes décisives dans le processus, selon WhoScored.

Certains fans d’Arsenal ont donné leur avis sur la spéculation liant le club à Isco.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires sur Twitter:

Arsenal lié à isco, c’est bien, mais si je suis tout à fait honnête, je préfère payer les 15-22m pour buendia. Il y avait une création à forte chance, un bon dribble, des passes clés, puis un son défensif. #Arsenal – AFC / TylerNDL (@TylaPeake) 28 novembre 2020

Isco serait un coup d’État si Arsenal pouvait le signer. C’est un joueur très intelligent et technique. #afc – Ting (@thountula) 28 novembre 2020

Signez Isco si cela arrive, nous dansons dans la discothèque à l’ouverture – Darren Walker (@ Darren800) 27 novembre 2020

Lmaooo, je préfère m’arracher les yeux. Isco ne partirait pas pour West Brom. Au-delà de terribles depuis des années https://t.co/CA2zEY2e4i – Gally ™ (@AFCGally) 27 novembre 2020

Je pensais que ykb 😩 Isco entre dans cette équipe … ses chiffres ne sont peut-être pas bons mais il nous permettrait de jouer au football fluide, ce qui rend Pepe, Auba, Laca, etc. – Oliver tudge (@ olivertudge1) 27 novembre 2020

Vous préférez vous crever les yeux plutôt que de signer un 4 fois vainqueur de la ligue des champions et 2 fois vainqueur de la liga qui résoudrait nos problèmes de créativité – Ali (@PropheticAli) 27 novembre 2020

Szoboszlai, Isco, Aouar tout va bien. Option de dernière minute si tout va vers le sud, Eriksen. #COYG faisons ça – yt (@ytjemadari) 28 novembre 2020

Photo par Diego Souto / Quality Sport Images / Getty Images

