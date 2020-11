Certains fans d’Arsenal réagissent à la mise à jour inquiétante d’Arteta avant le choc de Tottenham – .

in

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a affronté les médias après une terrible démonstration à ses côtés contre les Wolves dimanche.

Les Gunners étaient tristes et ont perdu leur troisième match de championnat consécutif aux Emirats. Le résultat signifie qu’ils restent 14e de la ligue après avoir récolté seulement 13 points lors de leurs 10 premiers matchs; leur pire départ en près de 40 ans.

Les choses ne sont pas plus faciles pour Arteta dans la ligue. Arsenal affrontera dimanche ses féroces rivaux Tottenham lors du derby du nord de Londres. Les Spurs sont au sommet de la ligue et volent. Ils sont l’une des meilleures équipes du pays en ce moment et, si les Gunners jouent comme ils l’ont fait contre les Wolves, ils seront battus.

mariée

755478

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

/static/uploads/2020/11/684007_t_1606418978.jpg

684007

centre

Les fans d’Arsenal espéraient que Thomas Partey reviendrait de blessure pour le derby. Le Ghanéen a volé la vedette contre Manchester United à Old Trafford et il était l’une des principales raisons pour lesquelles les Gunners ont remporté ce match.

Il ferait certainement une énorme différence pour l’équipe d’Arteta contre Tottenham, mais le patron des Gunners a de mauvaises nouvelles pour les fans d’Arsenal avant le grand match du week-end.

Thomas Partey manquera le derby du nord de Londres

« Je ne pense pas qu’il (Thomas Partey) sera avec nous dans les prochains matchs », a déclaré Arteta, qui a également confirmé que la blessure de l’ancien homme de l’Atletico Madrid était pire que ce que le club avait initialement prévu (Football London).

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

C’est un coup dur pour Arsenal. Leur forme en Premier League a été épouvantable et affronter les dirigeants sans leur milieu de terrain le plus important pourrait leur coûter cher face à leurs adversaires.

Les fans d’Arsenal ne sont pas convaincus d’obtenir un résultat lors du derby de dimanche. Beaucoup espéraient que Partey viendrait à leur secours, mais la révélation d’Arteta après la défaite face aux Wolves a fait craindre le pire à certains partisans.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Haha ça ne peut pas être pire que ça n’est-ce pas? – Gunner4Ever (@Adam__Hako) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous sommes condamnés – Better Days Ahead (@chigozie_ikpo) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le derby du nord de Londres n’est pas sur ma liste de choses à faire alors – Chillingsport (@kenthuram) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous sommes en fait foutus – Alex atanasov (@ AlexAtanasov8) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous perdons en fait 8-0 la semaine prochaine – Ade (@buyszobo) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je suppose qu’une perte dans la NLD pourrait être la fin d’Arteta. Et sans Partey, 0 chance de gagner. Kane et Son vont jouer avec nous. – Pierre Alexnelli 🇮🇳🔴 (@Lacaubanelli) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Omg, nous jouons la NLD sans lui, n’est-ce pas? Nous avons fini. Soyez prêt pour une défaite 4-0 – Gustavo (@guttelito) 29 novembre 2020

Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, un expert de Sky pense que même Lionel Messi ne peut pas faire ce que fait Tottenham Hotspur, 27 ans