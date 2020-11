Certains fans d’Arsenal réagissent à Gilberto qui veut signé – .

Photo de Neville Williams / Aston Villa FC via Getty Images

Jack Grealish a absolument dirigé le spectacle pour Aston Villa contre Arsenal il y a sept jours.

L’équipe de Dean Smith a quitté l’Emirates Stadium avec une victoire 3-0 rendue possible grâce à l’éclat de Grealish.

Le joueur de 25 ans a été brillant tout au long, jouant avec Arsenal et les exploitant à chaque occasion.

Et maintenant, une légende des Gunners sous la forme de Gilberto Silva aimerait voir son ancien coéquipier Edu l’emmener dans le nord de Londres.

Gilberto, vainqueur de la Premier League lors de l’année des Invincibles, a déclaré au podcast The Invisible Wall: «Grealish est incroyable. Avec sa capacité, au milieu, il joue du beau football. Il contrôle le ballon, assiste et peut marquer des buts. Il est légèrement différent de Dennis Bergkamp, ​​mais il pourrait être quelqu’un pour l’avenir à Arsenal.

Voici comment les fans d’Arsenal ont réagi à la suggestion de Gilberto sur Twitter:

* si nous avons environ 100 M £ pour le signer – Nico (@ 14_nico_) 14 novembre 2020

Si seulement, cela n’arrivera jamais même s’il coûterait plus cher que Pepe. – Chris Mills (@ C_Mills21) 14 novembre 2020

Nous aurions à payer trop cher pour lui à moins qu’il ne veuille vraiment se joindre à nous. Il faut entrer dans la ligue des champions pour réduire le prix. – Lawrence Sciambra (@LawrenceSciambr) 14 novembre 2020

J’aurais dû aller le chercher en été 😩😭 – mikel #EndSARS (theestallionman) 14 novembre 2020

Si le prix est correct, il serait une excellente signature, surtout parce qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une période d’adaptation à la ligue. – juan esparza (@esparza_j) 14 novembre 2020

Un peu tard maintenant, le prix a doublé avec la façon dont il joue 🤦🏻‍♂️ – Stephen Pears (@ pears81) 14 novembre 2020

De nombreux partisans se sont demandé comment ils financeraient l’accord et ils ont tout à fait raison.

Il est tout à fait possible que l’international anglais – qui a signé une prolongation de cinq ans avec Villa en septembre – soit plus précieux que le Lyonnais Houssem Aouar, que Mikel Arteta et Edu ne pouvaient pas se permettre pendant l’été.

Le profil de Grealish n’est pas encore aussi grand, mais il est l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste et avec des performances éblouissantes au niveau international également, son stock augmente rapidement et il est tout simplement impossible qu’il soit dans le budget d’Arsenal de si tôt. .

Photo de Neville Williams / Aston Villa FC via Getty Images

