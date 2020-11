Certains fans d’Arsenal ravis de l’impact des jeunes prêtés – .

Mixa Huile de Douche Atopiance 400ml

Dès le plus jeune âge, certaines peaux ont une barrière cutanée plus fragile. Sèches et sensibles, elles sont sujettes à des sensations de démangeaisons et des inconforts qui gênent leur quotidien. Pour ces peaux à tendance atopique, il est recommandé d'utiliser une texture très riche dès la douche.Forte de