Certains fans d’Arsenal louent l’affichage international d’une star de 35 millions de livres sterling – .

in

Photo de Vedran Galijas / Eurasia Sport Images / Getty Images

Les fans d’Arsenal sur Twitter ont salué la performance de Granit Xhaka lors du match nul 1-1 de la Suisse contre l’Espagne en UEFA Nations League hier soir.

Le milieu de terrain combatif de 28 ans a joué les 90 minutes entières pour son pays et les fidèles d’Arsenal ont été impressionnés par ce qu’ils ont vu de leur joueur.

Ce fut une soirée assez extraordinaire à Bâle car le défenseur espagnol Sergio Ramos, devenu le plus grand joueur international de la soirée (177 sélections), a vu ses deux pénalités sauvées en une nuit à oublier pour le défenseur central.

Le pire joueur de votre club sur FIFA (FIFA 07-FIFA 21)

mariée

740650

Le pire joueur de votre club sur FIFA (FIFA 07-FIFA 21)

/static/uploads/2020/11/678328_t_1605286164.jpg

678328

centre

L’égalisation tardive de Gerard Moreno a légèrement sauvé les rougeurs de Ramos, car cela aurait pu être bien pire pour l’un des plus grands des temps modernes.

Néanmoins, du point de vue d’Arsenal, ils étaient satisfaits de la performance que Xhaka a produite au milieu du parc.

Xhaka a affronté Sergio Busquets de Barcelone, l’ancien homme de Newcastle Mikel Merino et la star de Napoli Fabian Ruiz au milieu du parc.

Photo de Harry Langer / DeFodi Images via Getty Images

Une sélection de fans d’Arsenal sentent que leur agresseur du pied gauche a dirigé les choses et est reparti avec une bonne nuit de travail à son actif.

Le seul problème pour Xhaka et les Suisses est qu’ils n’ont pas gagné un match depuis près d’un an et qu’ils sont sur le point d’être relégués de leur groupe de l’UEFA Nations League.

Néanmoins, voici une sélection de fans d’Arsenal réagissant à la performance de Xhaka hier soir:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’espère que @ m8arteta regarde. Jouez à Xhaka et Partey. – Super Mario (@DanteDim) 14 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

xhaka est une bête différente pour sa campagne. – wumi. (@TheBoykayy) 14 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Xhaka entraîne tout le monde. 🔥🔥🔥 – ABDULLAH (@Male_Bosss) 14 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Xhaka domine le milieu de terrain. Pourquoi Busquets s’arrête-t-il quand même pour l’Espagne? – Gboye (@mcgboye) 14 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Xhaka joue bien ici. – ⌛️ (@Bemused_TS) 14 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Xhaka OMG quel joueur – 🎟 (@afcprimmm) 14 novembre 2020

Dans d’autres nouvelles, Mourinho affirme que le prêté de 36 millions de livres sterling aura la chance de rejoindre Tottenham

Partager : Tweet