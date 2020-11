Certains fans d’Arsenal envoient des messages à un adolescent à la suite de son tweet – .

in

Certains fans d’Arsenal ont répondu au message de Folarin Balogun sur Twitter et l’ont exhorté à signer un nouveau contrat.

Balogun est un jeune attaquant très talentueux et prometteur qui est sans contrat à Arsenal à la fin de la saison.

Selon Metro, les discussions sur une prolongation de son contrat actuel sont au point mort, l’attaquant de 19 ans étant frustré par sa situation actuelle.

Il a été rapporté que l’adolescent souhaite des opportunités en équipe première et envisage de quitter l’Emirates Stadium.

Balogun était en action pour l’équipe des moins de 23 ans d’Arsenal contre leurs homologues des Blackburn Rovers vendredi.

L’adolescent a exprimé sa joie sur Twitter lors de la victoire 6-0, et certains fans d’Arsenal y ont répondu et l’ont exhorté à signer un nouveau contrat, comme indiqué ci-dessous.

Signer le roi – JB🇮🇪🇮🇹 (@ AFC_JB7) 6 novembre 2020

Signe – Ryan🔴⚪ (@AFC_Ryan__) 6 novembre 2020

Sign da ting 📝 – Henry ™ (@AfcHenryx) 6 novembre 2020

Sing da ting bro !! – Ash 🌎🌱💚 #Arsenal #EndAnimalCruelty (@ armahajan13) 6 novembre 2020

Chante mon mec 🤝 – Craig McCafferty (@ Craig_Gooner4) 6 novembre 2020

Oui Fola, bravo les gars. Maintenant, signez la date. – Sarcasmoholic Anonymous (@ SarcasmoholicA1) 6 novembre 2020

Sign da ting bro – evan》 (@afcevan) 6 novembre 2020

Vous et ESR méritez une première course en équipe! – Tom (@ BayAreaGooner88) 7 novembre 2020

SIGN DA TINGGGGGGGGG – Siddharth🔴⚪ (@AFC_Sid) 6 novembre 2020

Avenir à Arsenal?

Il est peu probable que Balogun ait beaucoup de temps de jeu dans la première équipe d’Arsenal dans les semaines à venir, car le manager Mikel Arteta a suffisamment d’options dans ce département.

Cependant, le jeune doit persévérer et continuer à travailler dur pour l’équipe de jeunes.

Les goûts de Bukayo Saka, Eddie Nketiah et Joe Willock sont venus par l’académie et sont devenus une partie de l’équipe senior, et Balogun pourrait faire de même à l’avenir.

