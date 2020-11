Certains fans craignent que des hommes clés ne quittent au milieu des Rangers et de l’intérêt celtique – .

Mark Runnacles / Getty Images

Certains fans sont convaincus que deux de leurs joueurs rejetteront les nouveaux contrats en raison de l’intérêt des Rangers de Steven Gerrard et du Celtic de Neil Lennon.

Les Rangers ont offert 1,5 million de livres au milieu de terrain de Preston North End, Daniel Johnson, lors de la fenêtre de transfert estivale, selon Lancashire en direct.

Le Celtic, quant à lui, s’est retrouvé lié au coéquipier de Johnson, Ben Davies, qui était jugé plus susceptible de signer un accord précontractuel avec eux au cours de la nouvelle année que de rejoindre les prétendants rivaux Sheffield United ou Bournemouth, par Le soleil.

Les Rangers et Celtic cibles rapportés sont hors contrat à la fin de cette saison et font partie des quatre joueurs de Preston qui ont reçu de nouvelles propositions contenant des augmentations « significatives » à leurs conditions actuelles, selon le Lancashire en direct.

Mais les partisans de North End suivants sont déjà résignés à perdre à la fois Johnson et Davies.

Je ne peux voir qu’un seul d’entre eux signer et c’est Browne, peut-être Pearson aussi mais je pense que Johnson et Davies seront presque certainement partis

J’aimerais que les 4 signent des contrats plus longs. Et serait vidé de les voir partir. Mais s’ils ne veulent pas jouer pour nous. Alors mieux vaut passer à la fenêtre de transfert pendant que nous pouvons encore obtenir quelque chose pour eux. Aucun joueur n’est plus grand que le club.

– Lee Griffiths (@ LeeGriff1983) 16 novembre 2020