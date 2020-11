Certains des meilleurs appareils Garmin rivalisant avec l’Apple Watch sont en vente à d’excellents rabais

Nous sommes à seulement quatre jours de 27 novembre, et bien que certains des les meilleures offres de montres intelligentes Black Friday ne sont peut-être pas encore disponibles, vous pouvez déjà économiser gros sur presque tous les appareils portables de Garmin qui sont actuellement à gagner sur Amazon.

Tandis que le Garmin Venu et Vivoactive 4 ne sont pas identiques, les deux modèles coûtent normalement 350 $. Sortis dans le commerce il y a un peu plus d’un an, ces mauvais garçons sont en vente au même rabais de 100 $ avant les vacances dans plusieurs options de couleurs différentes. En parlant d’options, il existe également une variante de Vivoactive 4S qui correspond parfaitement à la fiche technique du Vivoactive 4 «ordinaire» tout en présentant un boîtier plus petit de 40 mm.

Tout comme son frère jumbo de 45 mm, cette chose peut être obtenue au moment de la rédaction de cet article pour 100 $ de moins que son prix habituel de 350 $, donc si vous êtes à la recherche d’une alternative abordable au leader de l’industrie Apple Watch Series 6, vous devrez peut-être réfléchir longuement avant de décider laquelle de ces offres riches en fonctionnalités vous convient.

Le Garmin Venu à face ronde est livré avec un écran AMOLED lumineux et jusqu’à cinq jours d’autonomie de la batterie en «mode montre intelligente» (rétrogradé à six heures minables avec le GPS activé et la lecture de musique en continu), tandis que les Vivoactive 4 et 4S peut porter l’ancien score d’endurance jusqu’à huit jours en optant pour un écran légèrement moins vibrant.

En ce qui concerne les capteurs et autres capacités, il n’y a pas de différences notables à prendre en compte, avec tout, de la fréquence cardiaque au sommeil, en passant par la saturation en oxygène du sang, le stress, l’énergie, l’hydratation, le cycle menstruel et oui, même le suivi de la grossesse offert à tous les niveaux. .

Si vous souhaitez dépenser encore moins, Amazon organise également plusieurs autres ventes Black Friday sur des appareils Garmin plus modestes. La robuste «montre d’extérieur» Instinct avec GPS intégré, Glonass et Galileo, ainsi qu’une boussole à 3 axes et un altimètre barométrique, par exemple, est actuellement disponible à un énorme rabais de 50%.

Pendant ce temps, la version 2017 Vivoactive 3 peut toujours être un achat assez intelligent à 120 $ de réduction sur son prix catalogue de 249,99 $ avec une connectivité GPS autonome, un moniteur de fréquence cardiaque et une autonomie de la batterie allant jusqu’à sept jours entre les charges. Enfin, le tracker d’activité Garmin Vivofit Jr.2 ressemble à un cadeau de Noël parfait avec un budget relativement serré pour les enfants amoureux de Star Wars et Frozen après une réduction de 20 $.