Certains d’entre vous ont passé Thanksgiving à se disputer sur Star Wars: La montée de Skywalker à nouveau

Posséder seulement cinq Guerres des étoiles films signifie sûrement que le tweeter ci-dessus n’a que la trilogie originale, le réveil de la force, et (le meilleur Guerres des étoiles film jamais) Le dernier Jedi dans leur collection, non? Je veux dire, quelle est l’autre option; toute la trilogie prequel, Rogue One: Une histoire de Star Wars, et Solo: une histoire de Star Wars? Quelle que soit la configuration à laquelle l’utilisateur semble croire, elle est différente de notre prochain concurrent, qui ne vous permettra plus de mettre Star Wars: La montée de Skywalker sur Internet: