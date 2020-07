Certaines unités Pixel 4 XL ont une condition potentiellement dangereuse

C’est drôle comment dans la langue anglaise le même mot peut avoir plusieurs significations différentes selon le contexte. Par exemple, nous pouvons dire que la batterie du Apple iPhone 11 Pro Max est se gonfler car il peut offrir une autonomie de batterie longue durée. Maintenant, restez avec nous ici. Récemment certains abonnés Reddit ont également utilisé le mot se gonfler lors de la discussion de la batterie sur leur Pixel 4 XL. Mais cette fois, le mot se gonfler a une connotation complètement différente.

Le problème de la batterie du Pixel 4 XL entraîne d’autres problèmes



Ces utilisateurs de Pixel 4 XL ont remarqué que le panneau arrière de leur téléphone commençait à « se décoller ». Et la raison en est que la batterie à l’intérieur de ces unités commence à gonfler. Et que les gens, n’est pas se gonfler . Selon un article Reddit de quelqu’un prétendant être le directeur général d’un magasin uBreakiFix, le décollement arrière est dû à une défaillance de la batterie. Laissons ce document téléphonique expliquer son diagnostic: « Cela est dû à une défaillance de la batterie en raison de connecteurs défectueux. Cela conduit à un gonflement de la batterie. C’est un problème majeur avec la série 4xl et je ne comprends pas pourquoi Google ne le prend pas correctement en charge. .

Les connecteurs de batterie de nombreux téléphones 4xl sont cassants et se brisent même en utilisation normale. J’ai reçu plusieurs formations sur le sujet, ce qui signifie également que je ne devrais JAMAIS dire aux clients que c’est un « problème connu »! La plupart des emplacements Ubif ne veulent RIEN à voir avec la série Pixel 4 en général. C’est un cauchemar absolu à travailler de quelque façon que ce soit, et mon magasin perd en fait de l’argent si l’on est enregistré pour une réparation. Étant donné le temps qu’il me faut en tant que technicien le plus expérimenté présent pour faire le travail coûte plus cher que Google ne le paie. «

Les batteries gonflées forcent les panneaux arrière à se séparer sur certains modèles Pixel 4 XL.

De toute évidence, ce n’est pas une bonne chose et le fil d’origine est venu d’un utilisateur de Pixel 4 XL qui dit qu’il n’a jamais abusé du téléphone (peut-être qu’il ne l’a apporté à l’église que tous les dimanches) et ses interactions avec Google n’a pas été ce que vous pourriez appeler positif. La société a en fait dit à plusieurs propriétaires de Pixel 4 XL d’apporter leurs téléphones à uBreakiFix et les utilisateurs de Pixel deviennent agités. Un article disait: « Oui, je pense que c’est ridicule pour un supposé téléphone phare d’avoir de l’adhésif qui se détache moins d’un an et Google ne supporte pas le produit. Ne vous méprenez pas, je suis un grand fan d’Android et de l’appareil photo Pixel, mais jusqu’à présent, cela a été une réponse vraiment décevante à un problème de contrôle de qualité évident. «

Il existe une solution de contournement simple à faible technologie selon un Redditor qui manque le point ici. Il suggère d’utiliser de la Gorilla Glue pour coller le couvercle pelable, mais cela ne résout pas la racine du problème qu’est la batterie qui gonfle. Et bien que nous soyons toujours attaqués pour l’avoir soulevé, la nature explosive du Samsung Galaxy Note 7 est la preuve que vous ne voulez pas vous approcher d’une batterie enflée.

Un utilisateur de Pixel 4 XL avec le même problème a reçu une unité de remplacement de Google, mais il a rapidement commencé à souffrir du même problème exact que l’unité d’origine de ce consommateur. Non seulement cela semble mauvais pour Google, mais un coup d’œil à travers le fil révèle également que le service client de Google ne semble pas en mesure d’aider la majorité des Redditors qui ont écrit sur le problème. Google a déclaré à un propriétaire de Pixel 4 XL que son IMEI (numéro d’identification unique) de son Pixel appartenait à une adresse e-mail tierce inconnue et ne le révélerait pas à des fins de sécurité. En conséquence, il n’a pas pu obtenir de remplacement, car Google continue de demander l’e-mail associé à l’appareil.

Google doit résoudre tous les problèmes qui sont découverts ici: le gonflement des batteries, le décollement du panneau arrière et les problèmes de service client. Si Google peut résoudre tous ces problèmes, ce serait une houle.