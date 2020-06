Certaines sources disent que la vente de Sunset de Netflix est-elle réelle ou est-elle scriptée?

– – –

Netflix’s Selling Sunset: Pendant le Lockdown, les gens se sont tournés vers des émissions dignes de frénésie pour les divertir tous, et parmi eux se trouve Selling Sunset de Netflix. Les fans ont maintenant beaucoup de questions sur le script de cette émission. Ils se demandent si c’est réel ou si c’est scénarisé?

La vente Sunset Cast de Netflix

Cette émission «Selling Sunset» suit la vie d’une collection d’agents immobiliers vendant certaines des plus grandes et des plus luxueuses demeures de LA. Nous savons que le spectacle suit également la vie personnelle des stars, notamment Chrishell Stauce, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Davina Potratz et Maya Vander.

Mais avec tout le drame et aussi une grande visualisation, certains téléspectateurs et fans de Selling Sunset se sont demandé si le spectacle était scénarisé ou mis en scène. Le producteur exécutif de cette série, Adam DiVello, qui est également très célèbre pour avoir travaillé sur The Hills et Laguna Beach, a déclaré à certaines sources que la série était «en pleine réalité».

La vente de Sunset de Netflix dans les moindres détails

– – –

Il a également ajouté plus tard: «Je ne peux pas vous dire combien d’heures nous serions tous assis dans la baie de montage et travaillant sur une seule scène. Je pense que la plupart des émissions de téléréalité se seraient déroulées en une journée et nous passerons une semaine « . Pendant ce temps, la star de la série Chrishell Stause, a déclaré à une source alors que la série n’est en fait pas scénarisée, quelques éléments sont désormais « amplifiés ».

Christine Quinn a également fait part de ses commentaires à ce sujet à certaines des sources et elle a révélé qu’une des scènes de l’émission avait été mise en scène. C’est ce qu’elle a dit au moment où elle a dit son mari. Alors qu’on lui a demandé de rencontrer son mari lors de l’émission, Christine a dit: «Eh bien, en fait, cette chose a été un peu amplifiée, je ne vais pas mentir».

– – –