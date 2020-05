Certaines adresses IP nordiques THQ ont été échangées avec Koch Media

Les éditeurs Koch Media et THQ Nordic, deux filiales du groupe Embracer, ont échangé une gamme d’IP. Une telle initiative intéressante ouvre la porte aux développeurs originaux de quelques propriétés pour mettre la main sur d’anciennes franchises. Dans le métier, THQ Nordic a transféré Red Faction’s et Painkiller’s droits sur Koch Media. En conséquence, Koch Media a accordé à THQ Nordic les droits Ressuscité, Rush pour Berlin, Sacré, Seconde vue, et Célibataires: flirtez votre vie.

Cela semble une aubaine pour les studios d’origine derrière au moins deux des titres ci-dessus. Pour un, Red Faction’s trek à Koch Media le place à proximité de la filiale Deep Silver de la société. Deep Silver, bien sûr, est la société mère du développeur Volition, le studio derrière la création de la franchise de tir. Pendant ce temps, Piranha Bytes, que THQ Nordic a acquis en mai 2019, peut maintenant avoir accès à sa série RPG, Ressuscité.

Apparemment, THQ Nordic réfléchit déjà à la façon de mettre à profit ses dernières acquisitions. Dans une déclaration concernant le commerce avec Koch Media, la société a noté ce qui suit: «Les évaluations sur les remasters, les ports, les suites potentielles et les nouveaux contenus, etc. commenceront immédiatement. Nous avons déjà quelque chose en tête. »

[Source: THQ Nordic GamesIndustry.biz]