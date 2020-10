Dietmar Kühbauer s’attend à un match serré jeudi (21 h / en direct sur DAZN) au Molde FK. L’entraîneur du Rapid a mis en garde sur la qualité des champions norvégiens lors de sa conférence de presse de clôture en Norvège mercredi soir. « Je pense que c’est une équipe très forte. Ils jouent rarement avec des balles longues et veulent plutôt apporter leur qualité par le jeu. »

Cela s’applique également à Rapid. « Nous avons également réalisé des gains absolus dans l’aire de jeu », a souligné Kühbauer. « Ce sera un match ouvert. L’équipe qui en veut plus quittera le terrain en vainqueur. » L’atmosphère de bulle dans laquelle vivent les Hütteldorfer depuis mardi en raison de la réglementation stricte de la couronne en Norvège ne devrait pas être un obstacle. « Ce n’est pas facile car c’est une situation complètement nouvelle pour nous tous. Mais les garçons la prennent bien. Cela ne devrait pas nous distraire du match de demain. »

Les verts-blancs doivent également s’adapter à un nouveau métro. «C’est un petit plus garanti pour Molde car ils ont toujours ce gazon artificiel», a déclaré Kühbauer. « C’est certainement un handicap pour nous. » Si les choses ne se passent pas si bien pour Rapid, la course artificielle dans le stade Aker ne devrait pas être utilisée comme raison.

C’est ainsi que Kühbauer veut gérer l’échec du meilleur buteur Taxiarchis Fountas. Le Grec avait déjà raté le match de championnat dimanche au WAC (4: 3) à cause de sa fracture métacarpienne. « Le taxi est une perte amère », a déclaré Kühbauer à propos de son protégé. Koya Kitagawa avait déjà bien représenté Fountas à Wolfsberg. En gros, il y avait des éloges pour le Japonais: « On peut dire qu’il s’intègre de plus en plus dans l’équipe au jour le jour. » Notamment en raison de l’augmentation des compétences linguistiques.

En plus de Kitagawa, Thorsten Schick s’était également rencontré au WAC – son premier but en compétition pour Rapid après une blessure au genou l’avait mis hors de combat pendant une longue période l’année dernière. « J’aurais imaginé mon départ différemment », a déclaré le joueur de 30 ans, originaire des Young Boys Bern au début de l’été. A Molde, le Styrien espère trois points. « Ce sera un match difficile mais nous sommes bien préparés. »

