Ceremonial Maul révélé pour la prochaine extension de la Scholomance Academy de Hearthstone

Blizzard Entertainment introduit des cartes à deux classes dans Académie Scholomance–Hearthstone’s extension à venir sur le thème de Poudlard.

La dernière carte à rejoindre le jeu est Ceremonial Maul.

Ceremonial Maul est une arme de guerrier et de paladin à trois coûts avec deux attaques, deux durabilité et Spellburst. La première fois que vous lancez un sort, invoquez un étudiant avec une provocation et des statistiques égales au coût du sort.

C’est Hearthstone’s première arme avec Spellburst. La classe Guerrier fait défaut sur le front des sorts et peut avoir du mal à utiliser la carte, mais Paladin est tout le contraire.

Ceremonial Maul s’intègre parfaitement dans les decks Paladin orientés tempo, en synergie avec un certain nombre de sorts et de serviteurs. La nature lourde de serviteurs de Paladin ne fait qu’ajouter à sa valeur.

Il est possible que l’arme s’intègre dans un deck Big Warrior, mais la classe a généralement des armes plus grandes et meilleures. Ses dommages n’ont rien d’extraordinaire, bien que son coût bon marché soit un atout attrayant.

Académie de Scholomance de Hearthstone sera mis en ligne le 6 août. Mais pour le moment, les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots de la boutique en ligne de Blizzard.

