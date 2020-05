Cendrillon Live-Action Date de sortie prévue, intrigue et distribution

– Publicité –



Le film Cinderella Live-Action a sa date de sortie, le film est susceptible de devenir un premier long métrage pour Cabello, et le film est basé sur le conte de fées « Cendrillon ».

James Corden est monté pour produire le film avec Leo Pearlman, Jonathan Kadin et Shannon McIntosh. Kay Cannon dirigeait le film.

Le récit tournerait autour duquel une mauvaise fille obtient son souhait exaucé et rencontre un prince et le sillage de leur rencontre tournerait autour.

Date de sortie de Cendrillon

Le 4 décembre 2019, il a été déclaré que le tournage pourrait commencer en février 2020.

Il a également été noté que le film devait sortir le 5 février 2021. Nous sommes sûrs que la date de sortie serait retardée.

Cendrillon Live-Action Twist

Camilla Cabello sera l’actrice principale du film avec le rôle principal musical. Ce sera ses débuts en tant qu’interprète. Voyons comment elle atteint non seulement sa voix et son jeu.

On raconte également que Peirce Brosnan (ancien James Bond et célébrité de Mamma Mia!) Se produirait avec le roi, papa du prince charmant.

Conformément à Deadline, Nicholas Galitzine et Prince Robert joueraient avec la Cendrillon de Cabello contraire. Idina Menzel jouera le rôle de la belle-mère de Cendrillon. Billy Porter a confirmé son casting.

Détails du tracé de l’action en direct de Cendrillon

Il reste à voir exactement comment une fille dont la mère meurt et peut être mise en servitude entre les mains de sa nouvelle belle-mère et de ses sœurs pourrait être transformée en comédie. Surtout quand le modèle animé 2D était une version plus légère d’un conte populaire.

La variation de cette histoire par les frères Grimm est frappante en raison de sa macabre. Par exemple, les demi-sœurs se coupent les orteils pour essayer de s’insérer dans une pantoufle en or. Dans leur récit, les demi-sœurs ne sont pas pardonnées non plus, mais ont plutôt leurs yeux picorés par des corbeaux comme punition.

