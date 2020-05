Celui-ci est trop minable pour un shandy – betanewsfr

Alors que le temps commence à s’améliorer, il semble que la plupart des buveurs de bière préfèrent entrer dans le monde des bières et des bières blondes aux couleurs plus claires et au corps plus léger pour éviter la chaleur imminente. Maintenant, je ne suis pas «la plupart des buveurs de bière», mais je ne me retrouve généralement pas à attraper de nombreuses stouts plus lourdes et des bières plus grosses et plus intenses en été, donc je comprends d’où viennent beaucoup de gens.

Entrez le «shandy», une boisson mélangée de toutes sortes qui combine de la bière et du jus de fruits ou une autre boisson non alcoolisée aromatisée aux fruits. De nombreux shandies sont tournés en dérision comme des «beertails» qui ont peu à voir avec les prouesses de brassage de qualité réelle et plus avec la fabrication de ce qui est le plus rafraîchissant et facile à consommer. Ici dans mon verre, cependant, j’ai la dernière itération d’une idée intéressante de Hoppin ’Frog, basée à Akron, Ohio. C’est le pamplemousse Turbo Shandy!

Avec un taux de 7% ABV et brassé avec une saveur naturelle de pamplemousse, GTS verse une couleur jaune / or modérément brumeuse avec un bel anneau de mousse savonneuse principalement rétentif agissant comme un collier et, bien qu’il finisse par tomber au quart de doigt , il ne se dissipe jamais complètement, laissant plutôt un peu de dentelle savonneuse. Pas une mauvaise bière, et un changement bienvenu des shandies plus clairs qui se composent généralement d’une bière blonde plus légère croisée avec du jus de limonade ou de pamplemousse.

Le nez est pur pamplemousse rouge rubis avec un peu de mandarine et de pêche blanche pour faire bonne mesure. Bien sûr, la seule saveur ajoutée est le jus de pamplemousse lui-même, mais comme la bière de base est un peu plus forte et plus caractéristique que les autres shandies (qui ne tombent généralement que dans la gamme ABV 4% -5%), ce shandy «impérialisé» vient à travers une touche plus agressive. Ne vous inquiétez pas, cependant, c’est toujours une touche rafraîchissante sur une recette éprouvée.

Sur la langue, c’est un peu sirupeux et définitivement assez concentré sur les saveurs de fruits mi-acidulées présentes. Je dois admettre que je possédais le Mango Turbo Shandy de cette même brasserie il y a seulement quelques semaines et c’était aussi très agréable, mais il y a des choses similaires. Ces deux bières sont assez croquantes pour l’ABV, mais loin d’être aussi délicates et buvables que leurs cousines sous-5% ABV. Celui-ci se sent également un peu houblonné, avec quelques saveurs clés de citron vert, de mandarine et de fruits de la passion (adjacentes aux agrumes).

Si vous voyez l’une de ces bières (je pense qu’il y en a une au citron aussi, mais je ne l’ai pas vue récemment) et que vous êtes d’humeur pour une bière très concentrée sur les fruits, amusante et agréable avec un petit coup de pied , Je recommande de les ramasser!

HOPPIN ’FROG’S GRAPEFRUIT TURBO SHANDYStyle: ShandyABV: 7%

NOTATIONSApparence: 4/5Parfum: 4.25 / 5Goût: 4/5Bouche: 3,75 / 5Global: 4/5