Cellule de refroidissement : un indispensable de votre activité de restauration

Alors que la période des fêtes de fin d’année représente une saison charnière pour les restaurateurs, il est essentiel que votre équipe puisse compter sur un matériel performant et pratique à chaque service. En équipant votre cuisine professionnelle avec une cellule de refroidissement, vous offrez un environnement de travail optimal à vos collaborateurs pour booster leur créativité gastronomique, mais aussi garantir la qualité des mets servis à vos clients. Nous vous expliquons ici toutes les informations utiles sur les cellules de refroidissement pour des menus de fête innovants et savoureux.

Comment fonctionne une cellule de refroidissement ?

Le fonctionnement d’une cellule de refroidissement est similaire à celui d’une chambre froide. Elle permet ainsi de faire baisser la température de vos plats en quelques minutes. Un équipement fiable et puissant qui limite considérablement la prolifération de bactéries sur vos préparations. En effet, la qualité des aliments laissés à l’air libre peuvent rapidement se dégrader et représenté un risque sanitaire à la consommation.

Afin de répondre aux obligations légales d’hygiène au sein de la restauration, il est donc indispensable de maîtriser parfaitement les températures auxquelles sont exposées vos plats. Une cellule de refroidissement de qualité professionnelle vous assure ainsi un allié puissant pour préserver vos aliments de la meilleure façon. La technologie de cet équipement permet à vos préparations de franchir des niveaux de températures compris entre 10 °C et 63 °C en moins de 120 minutes. Une performance innovante et rapide suite à laquelle votre cellule de refroidissement maintient les aliments à une température de 0 °C à 5 °C selon votre choix.

Quelles utilisations au quotidien pour vos équipes ?

Si la mise à disposition d’une cellule de refroidissement rapide vous permet de respecter les mesures d’hygiène inhérentes à votre activité, elle représente également un équipement aux nombreux avantages pour vos équipes en cuisine.

Préserver la saveur de vos aliments en toute simplicité

Lorsque vous refroidissez ou congelez rapidement un plat chaud, vous préservez de la meilleure façon les saveurs de ses différents ingrédients. Vous pouvez ainsi anticiper certaines préparations lors de votre mise en place sans craindre de proposer un plat qui aurait perdu de sa puissance gustative. La fraîcheur des aliments demeure inchangée et vous bénéficiez d’un réel avantage pour simplifier l’organisation de vos équipes, ainsi que la rapidité du service proposé à vos clients.

Une nouvelle façon de concevoir vos plats

La cellule de refroidissement vous permet également de faciliter la création de préparations sur plusieurs niveaux. Qu’il s’agisse d’une entrée graphique ou d’un dessert gourmand, vous gagnez un temps précieux lors du montage de votre plat. Un matériel indispensable qui vous permet de laisser libre cours à votre imagination pour surprendre agréablement vos clients avec des préparations à l’esthétisme minutieux et délicat.

Comment choisir votre cellule de refroidissement ?

Les marques et fournisseurs professionnels vous garantissent un large choix de cellules de refroidissement de qualité. En prenant le soin d’opter pour un modèle adapté, vous profitez d’un équipement qui répond parfaitement à vos besoins au quotidien.

Un format adapté à votre cuisine et votre nombre de couverts

Il existe de nombreuses tailles différentes de cellules de refroidissement. Quel que soit l’espace dont vous disposez au sein de votre cuisine professionnelle, vous pouvez ainsi opter pour un matériel qui trouvera rapidement sa place avec un modèle armoire ou de comptoir par exemple.

Des accessoires pratiques au quotidien

Afin d’améliorer toujours plus l’expérience de votre équipe de cuisine, vous pouvez faire le choix d’accessoires pertinents pour une utilisation optimale de votre cellule de refroidissement rapide. Glissières, échelles, roulettes ou sondes, vous personnalisez votre équipement pour une cellule parfaitement adaptée à votre organisation et vos envies. Un confort de travail idéal qui simplifie grandement la gestion de votre mise en place, ainsi que de vos services.

Le choix d’un fournisseur de confiance

Comme à chacun de vos achats, il est important de prendre le temps de comparer les offres à votre disposition et de faire le choix d’un fournisseur de confiance. Vous vous épargnez ainsi des dysfonctionnements réguliers et des pertes de temps désagréables avec une cellule de refroidissement de qualité et livrée rapidement à votre restaurant. Avec un site expert et reconnu tel que IceShop, vous réalisez un achat serein pour une satisfaction totale au quotidien.