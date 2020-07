Celebrity Masterchef reçoit les critiques des fans pour les PROCÉDURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ NON HYGIÉNIQUES !!! Célébrités qui ont des habitudes insalubres !!!

Les fans de Celebrity Masterchef se sont progressivement concentrés sur l’absence de propreté dans la cuisine plutôt que sur la nourriture accélérée sur la scène de vendredi.

L’émission – qui voit des visages bien connus s’affronter dans la cuisine – a été sévèrement critiquée par les observateurs via les médias de réseautage en ligne pour son absence de souci de bien-être et de sécurité car aucun des espoirs ne couvrait leurs serrures avec des filets à cheveux. Les fans ont brûlé en regardant l’olympien Sam Quek, Phil Daniels d’EastEnder et la chef d’orchestre Karen Gibson évoquer de la nourriture dans la cuisine avec leurs tresses en streaming gratuit.

Selon un article distribué par Shared, probablement les personnages les plus grands et les plus loués de l’industrie du divertissement ont admis certaines propensions anormales. Ces propensions rendent la propreté et le mode de vie des étoiles profondément fragmentaires. Et brisez toute image de perfection que les fans peuvent avoir à leur sujet. Voici quelques célébrités qui ont les propensions les plus particulières et les moins hygiéniques:

Snooki – Exfoliant avec litière pour chat

La star de Jersey Shore a découvert qu’elle avait utilisé un article bizarre pour nettoyer et peler sa peau. L’article était une litière pour chat non parfumée, et Snooki a également précisé qu’il contenait fréquemment des excréments félins.

Jennifer Aniston – Cheveux non lavés

Les tresses brillantes d’Aniston sont un élément clé de son look – cependant, quel est le mystère derrière la perfection en peluche? Elle a admis qu’elle s’abstenait de se laver les cheveux fréquemment. Et qu’elle laisserait ses cheveux non lavés de manière significative après une réunion d’exercice imbibée de sueur.

Cameron Diaz – Pas d’antisudorifiques

Diaz est un autre grand nom qui, sans aucun doute, n’utilisera pas d’antisudorifiques. Elle n’en a jamais utilisé un depuis 20 ans et le considère comme un élément malheureux qui sécurise l’odeur plutôt que de l’atténuer.

Miley Cyrus – Gardé sa maison confuse

Liam Hemsworth l’a peut-être empêchée de mener une vie incroyablement insalubre en vivant avec Miley Cyrus. La diva pop vivait soi-disant dans une maison incroyablement confuse, avec de la litière de chiens. Et de la nourriture rassis autour, aux côtés de vieilles boîtes à pizza et d’énormes tas de plats crasseux.

