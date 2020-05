Celebrity Jackbox: Games & Giving revient ce soir à 21 h HE

Vous voulez voir des célébrités jouer en ligne à des jeux Jackbox Games pour une cause caritative? Cela se reproduit ce soir peu de temps après la publication de cet article. Le deuxième épisode de Celebrity Jackbox: Jeux et dons aura lieu ce soir alors que des célébrités joueront plusieurs titres de la série Jackbox Party Pack pour ce que nous espérons être des résultats hilarants. Les invités / concurrents de ce soir sont Olivia Wilde (Booksmart, Maison), Jason Sudeikis (Saturday Night Live, Patrons horribles), Jack Black (Tenacious D, Jumanji), et Keke Palmer (Hustlers, GMA3: Strahan, Sarah et Keke). L’émission débutera peu de temps après la mise en ligne de ce message à 21 h HE / 18 h HP, diffusée en direct sur Twitch, YouTube, Mixer et Facebook Live. Si vous souhaitez vous lancer dans l’action, vous pouvez jouer depuis chez vous en tant que membres du public en accédant à Jackbox.tv sur votre navigateur ou votre appareil mobile, entrez le code à l’écran et rejoignez la foule. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement et l’organisme de bienfaisance qu’il soutient ce soir ci-dessous.

Ce soir, Jackbox mettra en lumière le travail important de et fera un don de 100 000 $ à Save the Children, qui répond à la pandémie en protégeant et en préparant des médecins et des cliniques de santé dans les camps de réfugiés, en aidant les enfants dans les ménages dangereux et en soutenant l’apprentissage à distance face à fermetures d’écoles. En savoir plus sur les efforts continus de Save the Children ici. Produit en partenariat avec Mission Control Media et 3 Arts Entertainment, Celebrity Jackbox: Jeux et dons est une série en streaming de 10 épisodes pour mettre en évidence et soutenir les organisations à but non lucratif luttant contre les difficultés liées à la pandémie pour les premiers intervenants, les travailleurs déplacés, les victimes et leurs familles, ainsi que les travailleurs de la santé et des services. Chaque épisode, Jackbox fait un don de 100 000 $ à un nouveau groupe, pour un total combiné de 1 million de dollars sur l’ensemble de la série. De nouveaux épisodes sont diffusés les mardis et vendredis à 21 h HE / 18 h HE. Si vous l’avez manqué, le premier épisode de Celebrity Jackbox: Jeux et dons, mettant en vedette Finn Wolfhard, Thomas Middleditch, Ben Schwartz, Jillian Bell et Josh Hutcherson à l’appui de Direct Relief, est disponible à regarder maintenant sur YouTube.

Le post Celebrity Jackbox: Games & Giving Returns Tonight At 9PM ET est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook