Célébrez l’anniversaire des parasites avec une vidéo retraçant sa course historique – / Film

Je sais que le temps a essentiellement cessé d’avoir de l’importance à l’ère de la quarantaine, mais pour ceux d’entre vous qui apprécient encore de marquer des choses comme les anniversaires, Bong Joon-hoChef d’œuvre oscarisé Parasite s’approche du premier anniversaire de sa première au Festival de Cannes 2019. Neon, le distributeur prometteur qui a aidé à guider le film vers sa saison historique de récompenses, a publié une vidéo célébrant « une année de cinéma » et retraçant l’incroyable parcours du film du vainqueur de Palm d’Or à la soirée des Oscars.

Vidéo anniversaire parasite

Classiques instantanés, les types de films que nous savoir résistera vraiment à l’épreuve du temps après nous avoir époustouflés la première fois que nous les verrons, ne se présente qu’une poignée de fois par an … si nous avons de la chance. 2019 a été une bonne année sur ce front, Neon nous apportant tous les deux Parasite et Portrait d’une dame en feu. Il est donc normal que cette vidéo se termine par Bong Joon-ho et Portrait scénariste / réalisateur Céline Sciamma faire la fête ensemble et célébrer le travail de chacun. Je ne peux pas imaginer que de nombreux réalisateurs mettraient un terme à leurs propres célébrations de l’histoire pour honorer un autre cinéaste et ses réalisations, mais c’est un moment tellement cool et je suis heureux qu’il ait été inclus dans cette vidéo.

Cette semaine était censée donner le coup d’envoi du Festival de Cannes 2020, mais aucune version physique du festival n’aura lieu cette année. Au lieu de cela, la direction du festival annoncera une sélection officielle révisée de films à un moment donné en juin. Les films de la Sélection officielle seront ceux dont la sortie en salles est prévue d’ici le printemps 2021, mais pour ceux d’entre nous qui étaient impatients de voir quels films sortiraient du festival après le lancement de deux films de l’année dernière – et en effet, ce siècle – meilleurs films, c’est toujours une déception que le festival ait dû s’éloigner de ses plans traditionnels. (C’est évidemment beaucoup plus décevant que la pandémie de coronavirus affecte toujours les gens à travers le monde, mais j’espère que cela va de soi.)

Mais quand nous regardons en arrière sur cette période folle de l’histoire humaine, au moins nous serons en mesure de dire que l’Académie a bien fait les choses avec Parasite, et rassurez-vous dans le fait que Bong Joon-ho est enfin, à juste titre, devenu un nom connu et une icône internationale.

Parasite diffuse en ce moment sur Hulu.

Articles sympas du Web: