Célébrez la couleur pourpre avec X-MEN et LOOTCRATE

Crédits: Marvel / LootCrate



LootCrate célébrera la couleur violette cet été – comme dans les teintes du spectre violet de la lumière, pas le film et l’album séminal Prince – avec une boîte à butin pleine de trucs centrés sur les X-Men qui portent du violet.

Les personnages à présenter comprennent Gambit, Magneto, Psylocke et Lockheed, avec des marchandises sur le thème violet / mutant, y compris le t-shirt Psylocke / Sentinel vu ici, une tasse tiki et d’autres articles non spécifiés.

Les précédentes boîtes aux couleurs de LootCrate Marvel comprenaient une boîte rouge centrée sur Daredevil et une boîte noire inspirée de Black Panther / Venom, ainsi qu’une boîte bleue honorant Captain Marvel, Beast, et plus encore.

Les caisses coûtent 36,99 $ et ont une date limite de commande du 15 juillet.