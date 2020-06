Célébrer le thriller de science-fiction granuleux 30 ans plus tard

Arnold Schwarzenegger a été l’une des stars de l’action les plus demandées pour le meilleur cours de trois décennies. Un de ses films les plus mémorables est celui des années 1990 Rappel total, qui fête son 30e anniversaire. Librement basé sur le Philip K. Dick « Nous pouvons nous en souvenir pour vous en gros », Tristar l’a adapté pour que l’écran Paul Verhoeven diriger avec Ronald Shusett, Dan O’Bannon, Jon Povill, et Gary Goldman partage des tâches d’écriture. Le film est sorti lorsque les studios n’étaient pas aussi délicats à l’idée de financer des films d’action cotés R. Avec des superproductions beaucoup moins chères par rapport aux coûts de production actuels, ils ont eu une meilleure chance de réaliser un profit. À quelques rares exceptions près comme Oiseaux de proie (2020) et Dead Pool (2016), la plupart ciblent un groupe démographique PG-13 pour maximiser le rendement, de sorte que le gore excessif est considérablement atténué.

Réexamen du rappel total: 1990 par rapport à 2012. Un âge différent du cinéma

Rappel total joué Schwarzenegger comme Douglas Quaid; un ouvrier du bâtiment s’ennuyait avec la complaisance de sa vie et avait besoin de vacances. Il voit une publicité pour Rekall, une entreprise de divertissement récréatif qui utilise l’implantation de mémoire pour donner à leurs clients une expérience d’une vie. Lorsque Doug entre, quelque chose se passe horriblement mal, et étant donné son choix de vivre son fantasme en tant qu’agent secret, il « se réveille » dans un état délirant paranoïaque en essayant de se libérer des contraintes. Après avoir frappé Doug inconscient, il se réveille dans un taxi et découvre que la vie qu’il a eue n’est plus ce qu’elle était. Il devient un homme marqué alors que ses proches se retournent contre lui et découvre qu’il est au centre d’une conspiration planétaire. Tandis que Total Recall’s les effets spéciaux, la mise en scène et l’écriture solidifient le film comme un classique de la science-fiction, ce qui le distingue est la nature cérébrale. Il peut facilement être conçu par Rod Serling par son utilisation de l’existentialisme. Doug est-il coincé dans son rêve? Verhoeven a délibérément laissé le soin au public de décider.

Malgré sa nature graphique violente, il parvient toujours à obtenir le genre de profondeur émotionnelle et psychologique du remake de 2012 avec Colin Farrell n’atteint jamais. L’ère actuelle du cinéma est un mélange de quelques projets originaux avec une forte dépendance à la nostalgie. En comparant les effets des films de 1990 et 2012, il a semblé que ce dernier n’était qu’une ponction d’argent sans âme avec des corps robotiques lourdement blindés qui se balancent comme des ragdolls. Ils ressemblent plus à des automates qu’à des êtres humains réels, et c’est peut-être par leur conception. En fin de compte, la plupart parlent encore du film Schwarzenegger de 1990, car en tant que film de science-fiction, il semblait complet.

