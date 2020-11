Cela semble loufoque, mais ce jeudi est un grand jour pour Disney Plus

En novembre dernier, Disney a lancé son service de streaming vidéo Disney +. Avec du contenu de Disney, Pixar, Marvel, StarWars et National Geographic, il y en a pour tous les goûts. En décomposant encore plus le contenu, vous trouverez des classiques animés de Disney, des émissions à succès de Disney Channel, des sorties en salles en direct et bien plus encore. Bien que le géant du divertissement ne soit pas connu pour ses prix abordables, Disney + ne coûte que 6,99 $ par mois ou 69,99 $ sur une base annuelle. Jusqu’à quatre personnes peuvent diffuser en même temps. Un forfait comprenant Disney +, le streamer sportif ESPN + et Hulu est disponible pour un paiement mensuel de 12,99 $.

Disney + a pris un bon départ et, le 4 août, la société a annoncé avoir signé 60,5 millions d’abonnés payants, ce qui a accéléré le service. À l’origine, Disney prévoyait d’avoir 60 à 90 millions d’abonnés payants d’ici 2024, donc il inscrivait des abonnés à un taux qui était quatre ans en avance sur ses prévisions.

Le mois dernier, Disney a annoncé que il restructure ses divisions médias et divertissement afin de se concentrer sur la croissance de sa plateforme de streaming. De toute évidence, Disney + prend de plus en plus d’importance pour l’entreprise, notamment à la lumière de la pandémie. Par exemple, le streamer a pu générer des revenus en concluant un accord pour lancer une version filmée du hit Broadway. Hamilton sur Disney +. De plus, le film Pixal Âme , qui devait initialement sortir en salles le 20 novembre, fera ses débuts sur le streamer à partir du 25 décembre. Faire revenir les foules dans le film est une tâche ardue et comme Disney possède sa propre plate-forme de distribution, garder les cinémas fermés pourrait ne pas être aussi fatal pour eux que pour les autres cinéastes.



Disney + a eu beaucoup de succès au cours de sa première année