Cela pourrait être notre premier aperçu du Redmi K30 Ultra

Le smartphone Redmi a une couverture cassée sur TENAA.

L’appareil est probablement le Redmi K30 Ultra.

Il comportera un réseau de caméras arrière circulaire et éventuellement une caméra pop-up.

Un téléphone, supposé être le Redmi K30 Ultra, a fait une apparition sur TENAA. Bien qu’elles ne soient pas mentionnées par leur nom, des similitudes peuvent être établies entre les fuites précédentes et les informations fournies ici.

Repéré par 91Mobiles, la certification répertorie un téléphone qui ressemble assez aux autres variantes du K30. Le bouton d’alimentation témoin rouge, présent sur les autres modèles K30, est également clair à voir sur les plans avant et arrière.

Ces images indiquent un réseau de caméras arrondi à l’arrière, abritant quatre vivaneaux. Des rapports antérieurs faisaient allusion à un appareil photo principal Sony IMX686 64MP, mais la liste ne le confirme pas. Il n’y a aucune indication d’une encoche à l’avant qui suggère le retour de la caméra selfie pop-up que nous avons vue sur le Redmi K30 Pro. On ne sait pas si le capteur 20MP sur le K30 Pro sera utilisé ici aussi.

TENAA a également renversé les spécifications du téléphone. Pour commencer, attendez-vous à un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080. Le gros appareil pèse également une bonne quantité de 213 grammes, mais cela inclut également une batterie évaluée à 4400 mAh.

Il n’y a pas de liste d’un modèle de chipset spécifique, mais des rumeurs antérieures indiquaient le Mediatek Dimensity 1000 compatible 5G. L’horloge du processeur répertoriée des bandes réseau de 2,6 GHz et 5G ajoute également du crédit à cette théorie. Redmi pourrait offrir deux configurations de RAM avec ce téléphone à 6 Go et 8 Go. Il existe également deux options de stockage répertoriées, à savoir 128 Go et 512 Go. 91Mobiles pense que le téléphone pourrait également être proposé avec une option de stockage de 256 Go et jusqu’à 12 Go de RAM.

On ne sait pas quand le Redmi K30 Ultra sera lancé ou combien cela coûtera, mais nous ne serions pas trop surpris si son prix se situait dans la fourchette du K30 Pro et du K30 Pro Zoom Edition d’environ 2999 yuans (~ 429 $) à 3799 yuans (~ 543 $).

