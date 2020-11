Cela pourrait être notre premier aperçu du design du OnePlus 9

Mon Premier Bijou Médaille coeur gris (or jaune 9ct & acier)

Le design moderne et original de cette médaille bébé ronde en confère tout le charme. Au cœur de ce bijou en or jaune, un cœur en acier se détache pour mieux mettre en lumière le contraste de couleurs. Cette belle création peut être choisie comme médaille de baptême et être portée toute la vie à