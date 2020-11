Cela pourrait être le smartphone enroulable Project B de LG

LG a obtenu un brevet pour un téléphone enroulable avec un cadre rétractable.

Le brevet décrit ce que pourrait être l’appareil projet B de LG.

LG est certainement aventureux en matière de conception de smartphones. Après avoir lancé le LG Wing dans le cadre de son nouveau projet Explorer, la société est maintenant dans l’actualité pour un prochain téléphone avec un écran enroulable.

Surnommé Projet B, le téléphone selon la rumeur devrait être lancé en mars 2021 et il a peut-être été taquiné lors du lancement de l’aile. Maintenant, il semble que nous ayons une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler.

LetsGoDigital a déniché un brevet accordé à LG pour un smartphone à écran enroulable. Le brevet est appelé «Terminal mobile Roll-slide» et a été déposé par la société coréenne en août 2019. Il a été publié en septembre de cette année et a depuis été inclus dans la base de données de l’OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle).

Conception de téléphone enroulable LG

La documentation du brevet décrit un téléphone avec un cadre rétractable et un écran OLED qui glisse des côtés gauche et droit. Une fois sorti, la zone d’affichage est doublée. De plus, les utilisateurs peuvent également décider de déployer l’écran d’un côté plutôt que des deux côtés.

Lorsque vous souhaitez utiliser le téléphone normalement, cet écran enroulable se rétracte dans son logement pour former un téléphone de forme rectangulaire ordinaire.

Le cadre entier du téléphone s’étend lorsque l’écran enroulable est retiré. Pour ce faire, LG aurait utilisé un deuxième cadre qui sort du corps principal.

LG utilise apparemment des engrenages de scie et des éléments élastiques pour que l’écran puisse entrer et sortir en douceur. L’entreprise mettra également en place un mécanisme pour éviter que l’affichage ne se déploie involontairement.

Ailleurs, le brevet de LG note que l’écran ajuste automatiquement l’orientation en fonction de l’état déployé / rétracté du téléphone. D’autres capacités multitâches que nous avons vu sur les téléphones pliables de Samsung sont également mentionnées dans la documentation.

Il n’est pas clair pour le moment s’il s’agit de l’appareil du projet B dont tout le monde parle. Nous n’en saurons plus que lorsque nous commencerons à voir des fuites de rendu provenant de sources fiables ou si l’entreprise divulgue quelque chose officiellement. Achèteriez-vous un smartphone enroulable? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessus!