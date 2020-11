« Cela n’a fonctionné avec aucun protagoniste »

Dans le podcast avec Sandra Maischberger, Hans-Joachim Watzke a commenté de nombreux sujets, dont les anciens entraîneurs du BVB Jürgen Klopp et Thomas Tuchel, qu’il continue d’évaluer de manière complètement différente. Watzke commente également sa relation avec l’ancien président du Bayern Uli Hoeneß.

Pour Watzke, ce n’était pas plus facile avec aucun entraîneur qu’avec Jürgen Klopp. L’entraîneur de Liverpool d’aujourd’hui est toujours très populaire auprès du joueur de 61 ans. « Avec cette façon spéciale, il m’a facilité la tâche. Si vous avez un partenaire aussi sympathique à bord, la vie est beaucoup plus agréable. C’est quelqu’un, quand il entre dans la pièce, le soleil brille immédiatement. »

Le directeur général du BVB n’était pas aussi positif à propos du successeur de Klopp, Thomas Tuchel, même si Watzke l’a décrit comme un « entraîneur fantastique ». Le joueur de 47 ans s’est tenu à l’écart du Signal Iduna Park entre 2015 et 2017, avant de se séparer après seulement deux ans en raison de points de vue divergents.

BVB: Watzke blâme Tuchel pour la séparation

Dans ce cas, Watzke voit toujours la culpabilité de l’actuel entraîneur du PSG. « Cela signifie toujours que vous devriez balayer devant votre propre porte. Mais à ce jour, je ne vois pas la grosse erreur avec moi », a déclaré Watzke sans regret, afin de souligner une fois de plus que de son point de vue, Tuchel recherche la solution optimale Klopp l’était. « Mais il y a parfois des choses qui ne s’harmonisent tout simplement pas. Cela n’a fonctionné avec aucun des protagonistes de BVB. Mais je ne compterais pas non plus Tuchel parmi mes ennemis. »

L’ancien président bavarois Uli Hoeneß a toujours été fortement stérilisé par les médias en tant qu’ennemi. Ce n’est pas le cas, même si Hoeneß «ne lui a jamais offert le« vous »». En fin de compte, il y a un respect sain, mais les deux représentent toujours les intérêts de leurs clubs.

« S’il critique mon club, par exemple, que pense-t-il qu’il retire de moi pour ça? Des louanges, par exemple? Je ne sais pas non plus pourquoi il est comme ça. Cela ne me fait tout simplement pas dire: Super mec. » Le podcast complet avec Hans-Joachim Watzke peut être entendu ici.

