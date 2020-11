Cela fait de Joshua Kimmich le joueur le plus indispensable du FC Bayern et de l’équipe nationale

Le Bayern Munich devra faire au moins huit matchs sans Joshua Kimmich. Même lors du premier match sans lui, lors du match nul 1-1 contre Brême, il est devenu clair que cela n’était guère possible. Ce qui rend Kimmich si précieux – l’analyse des données.

Il est fort possible que Hansi Flick restera dans l’histoire comme l’entraîneur le plus titré du FC Bayern Munich; Le rendement de ses 50 matchs désormais avec 45 victoires, une moyenne de 2,74 points et cinq titres est tellement monstrueux que Flick devrait être représenté par un avatar mal programmé sans aucune connaissance du football afin de détruire le bilan.

En tant qu’entraîneur le plus aventureux des champions du record d’Allemagne, Flick ne devrait pas entrer dans l’histoire. Flick n’a tourné que très peu la saison dernière. Dans cette saison, l’entraîneur utilise beaucoup de joueurs en raison de la fréquence élevée du match et de diverses blessures, mais ce n’est qu’au match nul 1-1 contre le Werder Brême samedi qu’il a envoyé son équipe sur le terrain pour la première fois lors de la 14e tentative avec un ordre de base modifié. Parce que l’entraîneur a estimé qu’il n’avait pas le choix. (Vidéo: Les faits saillants du match nul 1-1 du Bayern contre Brême).

Au lieu de la formation préférée 4-2-3-1 de Flick avec deux milieux de terrain centraux décalés, le Bayern a agi dès le début sur un ordre de base 4-1-4-1 avec Javi Martinez comme le seul six (après la blessure précoce de Lucas Hernandez, Martínez a déplacé dans les quatre arrières et Leon Goretzka sur les six). Jamal Musiala et Thomas Müller ont couvert les demi-espaces centraux devant lui. (Vidéo: Flick explique les conséquences de la substitution de Hernandez)

Comme chacun sait, cela a fonctionné au plus semi-bien. Les champions allemands du record auraient pu perdre le match. Munich a eu du mal, a agi maladroitement et sans la domination habituelle, pouvait à peine se libérer, en première mi-temps, ils n’ont pas réussi un seul tir au but – ce qui s’était produit trois fois au cours des dix dernières années.

Flick: « Joshua Kimmich est toujours absent »

Et donc le premier match complet du Bayern sans Joshua Kimmich blessé était suffisant comme preuve du joueur national record Lothar Matthäus qui était immédiatement après la blessure de Kimmich. Ciel Thèse prononcée et pour une fois pas si raide que Kimmich est «irremplaçable» et que ses entraîneurs Flick et Joachim Löw lui manqueraient également.

Après le match nul 6-0 contre l’Espagne, Dieu sait, l’entraîneur national Löw avait d’autres soucis que de penser abstraitement aux effets de l’absence de Kimmich (Kimmich n’aurait probablement pas permis au DFB-Elf de se rendre à son sort sur le terrain) . Mais après le match nul 1-1 moins traumatisant contre Brême, Flick a déclaré: « Joshua Kimmich est toujours absent. »

Très probablement, autant qu’aucun autre joueur allemand ne peut manquer. Son bilan de victoire au Bayern n’est pas aussi effrayant que celui de son entraîneur, mais Kimmich existe depuis un peu plus longtemps. Depuis ses débuts lors de la saison 2015/2016, le FC Bayern a remporté 77,6% de ses matchs de Bundesliga lorsque Kimmich était sur le terrain. En Ligue des champions, c’était 75,5%. Sans Kimmich, le Bayern a remporté 69,2% de ses matchs en championnat. Dans la catégorie reine, le facteur de victoire de Kimmich est encore plus grand, le Bayern n’ayant remporté que 42,9% de leurs matchs sans lui.

Pas étonnant que Kimmich n’ait raté que 26 matchs théoriquement possibles en Bundesliga et sept en Ligue des champions pendant cette période.

Joshua Kimmich: C’est ainsi que le Bayern joue avec et sans lui:

FC Bayern avec et sans Kimmich en Bundesliga:

FC Bayern avec Kimmich FC Bayern sans Kimmich 152 Jeux 26 118 Siège 18 20 dessiner 5 14 Défaites 3 414 Déchiré 63 2,7 Buts par match 2,4 128 Buts encaissés 15 0,8 Buts concédés par match 0,6 77,6% Siegquote 69,2% 2,5 Points par match 2,3 18,2 Tirs au but par match 17,9

Sinon, les données sont également claires. Avec Kimmich sur le terrain – que ce soit en tant qu’arrière droit ou au milieu de terrain – le Bayern marque plus de buts en moyenne (Bundesliga: 2,7 à 2,4. CL: 2,9 à 2,0), crée plus de chances (Bundesliga 18, 2 à 17,9. CL: 19,5 à 18,4), mais permet également plus de buts contre (Bundesliga 0,8 à 0,6. CL: 0,9 à 1,7). Mais plus là-dessus plus tard.

Matthäus avait nommé les qualités de leadership de Kimmich et sa mentalité comme le principal argument de sa thèse indispensable, aussi loin qu’il fallait s’y attendre et en aucun cas faux. Kimmich « est un monstre mental », a déclaré Flick juste avant le match fatal à Dortmund.

Mais crier, motiver, agacer, travailler, vouloir dépasser les limites et vouloir simplement gagner ne fait pas de vous le « leader d’une génération », comme SPOX et Objectif l’a appelé avant même le tournoi final de la Ligue des champions à Lisbonne.

FC Bayern avec et sans Kimmich en Ligue des champions: