Ceci est un «escalier vers le paradis» interdit – .

29 sept.

2020

Cet étonnant «Stairway to Heaven» est situé à Hawaï et est désormais interdit aux randonneurs aventureux et au public à la recherche de vues panoramiques fantastiques. La voie a été créée pour ouvrir la voie à l’armée américaine pour construire une station d’émetteur-récepteur radio pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce sentier interdit populaire est également connu sous le nom de Haiku Stairs. Pour arriver au sommet, vous devrez effectuer l’ascension de 3922 marches. Lorsque vous y serez, vous serez récompensé par ces vues spectaculaires et impressionnantes.

Photo Flickr

Photo Flickr

Photo Flickr

Photo Flickr

Photo Flickr

Photo Flickr

Photo Flickr

Trouvé via Yahoo.