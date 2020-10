Ceci est le guide vidéo de l’astronaute pour aller aux toilettes dans l’espace

Vous êtes-vous déjà demandé comment les astronautes utilisent salle de bains ? Beaucoup de gens le font.

En fait, tant de gens ont demandé que le commandant de l’astronaute de la NASA Chris Cassidy, qui a récemment terminé un passage en tant que commandant de l’Expédition 63 de la Station spatiale internationale, a expliqué comment cela fonctionne dans un nouvelle vidéo de la NASA . Cassidy est non seulement entré dans les détails du processus, mais il a même emmené sa caméra vidéo pour visiter la commode de la station spatiale.

Premièrement, la salle de bain de la station spatiale ne s’appelle pas la salle de bain – la NASA utilise plutôt le terme «compartiment à déchets et hygiène» (WHC). Comme les salles de bain sur Terre, le WHC a des murs et une porte pour donner aux astronautes l’intimité, dont ils ont besoin étant donné que la petite salle de bain ressemblant à un placard se trouve juste à côté de la salle de sport de la station spatiale, prise en sandwich entre le tapis roulant et la machine de musculation que les astronautes utilisent pour éviter la perte musculaire et osseuse lors de longues expéditions dans l’espace.

En relation: La nouvelle toilette spatiale de 23 millions de dollars de la NASA est prête à être lancée

Ce qui reste le même que sur Terre, c’est l’envie d’aller aux toilettes (à la fois n ° 1 et n ° 2, a déclaré Cassidy). Bien qu’il soit facile de supposer que cela se sentirait différent parce que le liquide à l’intérieur de votre vessie flotte sans gravité dans l’espace, Cassidy a déclaré que c’était exactement la même chose. Mais, une fois qu’un astronaute réalise qu’il doit aller aux toilettes, il doit d’abord vérifier que le système WHC est prêt.

C’est à ce moment que les choses commencent à être un peu différentes de ce à quoi nous nous attendions sur Terre. Avant que les astronautes puissent commencer à utiliser la salle de bain, ils doivent regarder les deux principaux panneaux de contrôle du WHC. Si le système est prêt à être utilisé, trois voyants jaunes seront allumés pour former un V. « Nous disons » Vérifiez que c’est V pour faire pipi « », a déclaré Cassidy. Ces voyants garantissent que les déchets liquides vont à l’UPA (ensemble de traitement d’urine).

Une fois que c’est réglé, un astronaute entre dans le WHC et ferme la porte. Ils attrapent ensuite un tuyau fixé à un entonnoir et commutent une vanne sur le tuyau qui fait fonctionner tout le système. (Si vous oubliez comment le système fonctionne, la salle de bain est équipée d’une liste de contrôle intitulée «à la mode de la NASA», a déclaré Cassidy.)

Un membre de l’équipe de la NASA démontre le fait de soulever le tuyau d’urine de sa position bercée comme le ferait un membre d’équipage pour l’utiliser. Un entonnoir (non illustré) serait fixé à l’extrémité ouverte de ce tuyau et serait facilement remplacé ou retiré pour la désinfection. (Crédit d’image: NASA)

La mise en marche de la vanne crée un flux d’air qui aspire à travers l’entonnoir du tuyau. Les astronautes font pipi directement dans le tuyau, qui aspire le pipi directement vers l’UPA. Pour passer au n ° 2, cependant, ils doivent utiliser quelque chose qui ressemble un peu plus à des toilettes.

Les toilettes de la station spatiale (qui ont également un acronyme intelligent, bien que Cassidy ne se souvienne pas de ce que cela signifie en plus de «conteneur pour quelque chose») est un siège au-dessus d’un seau contenant environ 30 «dépôts», a déclaré Cassidy. L’ouverture du couvercle révèle un trou d’environ cinq à six pouces de diamètre qui est enveloppé dans une doublure en plastique. Pour l’utiliser, les astronautes s’assoient autour du trou comme nous le ferions sur Terre, font caca, s’essuient puis mettent la lingette à l’intérieur du trou. Le même système d’aspiration qui utilise le flux d’air pour empêcher l’urine de s’échapper de l’entonnoir fonctionne également pour garder tous les «dépôts» à l’intérieur des toilettes.

Quand ils ont terminé, ils retirent la doublure en plastique du trou et utilisent un long bâton pour pousser le sac dans le seau sous les toilettes. Ils attrapent ensuite une nouvelle doublure et l’étirent autour du trou pour qu’elle soit prête pour la prochaine personne qui en a besoin. Enfin, ils ferment le couvercle et ferme la valve.

Ce processus peut changer légèrement (notamment pour permettre aux femmes à bord de la station spatiale de faire pipi) lorsque les astronautes installent le nouvelle toilette qui a été envoyé à la Station spatiale internationale fin septembre.

Et voilà – c’est ainsi que les astronautes utilisent la salle de bain dans l’espace. Ce n’est que légèrement plus compliqué que la façon dont nous allons ici sur Terre.