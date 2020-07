Ceb parle de retour à OG après 6 mois de retraite

OG a attrapé le Dota 2 communauté au dépourvu hier en annonçant que l’ancien entraîneur et offlaner Sébastien « Ceb » Debs reviendrait à la liste avec effet immédiat, en remplacement du milieu de terrain Syed « SumaiL » Hassan.

Bien que la communauté ne soit pas étrangère aux retours comme celui-ci d’OG – en particulier juste avant le début de la saison internationale – le retour de Ceb était tout simplement inattendu. OG a publié une interview avec Ceb aujourd’hui, mettant en vedette l’offlaner réfléchissant à sa décision d’arrêter de jouer en compétition Dota 2 et les nouvelles motivations qui l’ont poussé à revenir sur les lieux.

L’entretien a débuté avec Ceb en examinant les raisons qui l’ont motivé à quitter OG en janvier. Ceb a déclaré qu’il avait commencé à penser à quelle serait sa prochaine étape après avoir remporté un peu trop deux internationaux consécutifs. Avant même de décrocher le deuxième titre, Ceb s’est retrouvé en manque de motivation tout au long de l’année de compétition.

« Nous jouions dans les séries éliminatoires du Major de Paris, et c’était la journée effrayante des séries éliminatoires », a déclaré Ceb. «Mais c’était juste comme un autre jour, je me sentais fatigué et je ne voulais pas sortir du lit.» Après des mois et des années de réveil, des heures avant que son alarme ne retentisse les jours de match, tout a commencé à sembler faux pour Ceb, et il savait que sa motivation fluctuante n’était pas un bon signe à la fois pour lui et pour l’équipe.

Ceb a ajouté que sa motivation était toujours au sommet de tous les temps pendant TI, mais après le dernier TI, il a commencé à se demander s’il valait la peine de jouer une autre saison. Son désir de passer plus de temps avec l’équipe OG était l’un des principaux facteurs qui ont retardé son départ, mais il a également trouvé d’autres moyens pour qu’il puisse toujours être bénéfique pour l’équipe même s’il ne jouait pas activement.

Photo via EPICENTER

Ceb a trouvé la retraite plutôt réconfortante à l’époque, principalement parce qu’il se sentirait mal s’il ne donnait pas le meilleur de lui-même à l’équipe. Il a également ajouté que le niveau de compétition pouvait devenir trop fatigant à un moment donné et qu’il avait plus de difficultés à se concentrer sur Dota 2 complètement à l’âge adulte. S’il est facile pour un jeune joueur de se concentrer uniquement sur les jeux de haut niveau, les défis que la vie adulte apporte peuvent être distrayants pour tout type de joueur.

En ce qui concerne ce qu’il ressentait, cependant, Ceb a déclaré qu’il aimait voir les joueurs devenir intelligents et comprendre qu’il était en fait normal de prendre un peu de temps. Bien que la plupart Dota 2 les joueurs apprécient le frisson et aiment le jeu jusqu’à ses racines, cela n’a pas changé le fait que jouer au jeu à un niveau compétitif était devenu plus un travail que ce qu’il était il y a quelques années.

Photo via Valve

Avoir tous les joueurs sur la même longueur d’onde, même en termes de motivation, a été l’un des facteurs que Ceb considère comme essentiels au succès d’une équipe. Cela oblige les joueurs à mettre de l’ordre dans leur vie privée et à ne rien laisser dans leur vie dont ils ont besoin de s’inquiéter à un niveau personnel.

Ceb a avoué que même s’il avait l’impression de perdre la volonté de jouer, il a peut-être trop réfléchi à beaucoup de choses dans sa vie, et cela a peut-être éclipsé la motivation en lui. Sa nouvelle principale source de motivation était les équipes qui pensaient pouvoir battre OG.

«Je suis offensé et cela m’énerve», a déclaré Ceb. «Ils doivent être plus réalistes lorsqu’ils se heurtent à nous, compte tenu de tout ce que nous avons accompli.» Ceb pensait que les prétendants d’OG devraient penser qu’ils ne peuvent pas les battre, mais ils pourraient le faire un jour de chance. «C’est horrible quand des équipes nous retirent des matchs, et c’est maintenant un duel personnel pour moi maintenant, prouvez-moi que j’ai tort.»

L’entretien s’est terminé avec Ceb a parlé de combien il lui manquait de jouer avec ses coéquipiers Johan «N0tail» Sundstein et Topias Miikka «Topson» Taavitsainen. Il a également salué son coéquipier encore à la retraite Anathan «ana» Pham et Jesse «JerAx» Vainikka en disant que chacun d’eux était ce qui faisait jouer Dota 2 amusant pour lui.

« Je veux continuer à jouer à ce match avec notre confiance et notre amitié », a déclaré Ceb. «Ce que nous avons est une bénédiction, et je veux rappeler aux autres équipes leur place, comme nous l’avons fait dans le passé.»

Ce n’est pas la première fois que OG fait revenir l’un de ses joueurs retraités. Le joueur de carry d’OG est revenu de sa retraite deux fois de suite avant les Internationaux 2018 et 2019, les remportant tous les deux. Alors que les fans ont déjà commencé à spéculer sur le retour en force de l’ancienne liste OG avant que l’International 10 ne se produise, c’est peut-être le moyen ultime pour OG d’éviter l’épuisement professionnel et de continuer à profiter. Dota 2 sur les plus hautes scènes.