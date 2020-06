Ce Youtuber utilise Maruti Dzire, Mahindra Scorpio et XUV500 dans GTA V

Ce mec joue GTA V avec des voitures indiennes comme Maruti Dzire, Mahindra Scorpio, XUV500 et Toyota Fortuner. Voici une telle course entre eux.

Nous avons vu de nombreux mods personnalisés pour différents jeux auxquels nous jouons sur notre bureau. Ce Youtuber joue à GTA V avec un mod indien qui inclut toutes les voitures que nous voyons sur nos routes quotidiennes. Ce ne sont pas seulement des voitures, mais il a également une Honda Activa dans le jeu. Découvrez les vidéos à venir.

Donc, ici, vous pouvez voir une course se dérouler entre Maruti Dzire, Mahindra Scorpio et Mahindra XUV500. Pour ceux qui ont joué à GTA V, ils connaîtront les trois personnages. La vidéo semble si réelle et détaillée avec une qualité graphique incroyable. Il y a beaucoup plus de vidéos comme celle-ci où le Youtuber montre différentes voitures et vélos indiens.

Donc, dans cette course, vous pouvez voir que le XUV500 prend la tête la plus rapide tandis que les deux autres sont proches de quelques secondes. Dans un cadre, vous pouvez voir l’intérieur de Maruti Dzire et à quoi il ressemble exactement comme sur la vraie voiture. Pendant quelque temps, le XUV500 parvient à garder une avance mais est rapidement dépassé par Maruti Dzire puis par Mahindra Scorpio.

Cette course a été informatisée et ne s’est pas déroulée selon les spécifications réelles. Si vous maintenez cette course dans des conditions réelles, Maruti Dzire n’a aucune chance d’être proche des deux. La XUV500 et la Scorpio offrent beaucoup plus de puissance et de couple que la petite berline. Cependant, Dzire pourrait partir avec un départ anticipé car il s’agit d’une voiture à essence.

La nouvelle génération Scorpio et XUV500 sont actuellement en cours de développement. Les deux devraient être lancés dans les prochains mois, Scorpio arrivant en premier. En plus d’une nouvelle plate-forme, XUV500 et Scorpio bénéficieront d’une conception entièrement nouvelle, de nouveaux moteurs à essence et diesel, de différentes options de boîte de vitesses et de tonnes de fonctionnalités améliorées.

Très prochainement, Mahindra va lancer la nouvelle génération de Thar en Inde. Les rapports suggèrent que le lancement pourrait avoir lieu le mois prochain lui-même. Même il obtiendra une nouvelle plate-forme et une forme complètement révisée. Le nouveau Thar sera disponible en versions hard top et soft top avec les options d’un moteur à essence ainsi que d’un moteur diesel.