Ce vélo électrique Kawasaki en devenir obtient une boîte de vitesses à quatre vitesses

Kawasaki a publié un ensemble de vidéos sur sa chaîne Youtube d’une nouvelle moto électrique en préparation et la meilleure partie est qu’elle obtient une transmission à quatre vitesses.

La course EV est déjà en cours depuis quelques années et les constructeurs de motos ont été à l’avant-garde dès le début. Harley Davidson a surpris le monde avec le Livewire l’année dernière lorsque tout le monde pensait que la marque américaine serait la dernière à céder à cette course. Quoi qu’il en soit, les véhicules électriques deviennent de plus en plus courants et un certain fabricant japonais a proposé quelque chose de très intéressant. Kawasaki a déposé quelques vidéos sur Internet en tant que teaser pour son prochain vélo électrique, le Kawasaki EV Endeavour.

Ce vélo électrique Kawasaki en devenir reçoit une transmission à quatre vitesses

Kawasaki n’a dévoilé aucun moment pour le lancement de cette moto mais en regardant ces vidéos sur la chaîne Youtube de la marque, on peut constater que la moto est déjà bien en développement. Chacune de ces vidéos ne dure que 21 secondes environ, mais vous donne un bref aperçu de plusieurs aspects de la moto comme le moteur électrique, un tour de piste et, surtout, une transmission à quatre vitesses. La boîte de vitesses semble même venir avec un quickshifter et Kawasaki semble avoir opté pour une transmission finale par chaîne au lieu d’une transmission par courroie comme on le voit dans la plupart des vélos électriques.

Oui, enfin un EV avec une transmission. Peut-être que maintenant vous êtes un peu plus intéressé par cette moto. Le moteur électrique de cette moto semble un peu petit par rapport aux moteurs électriques que nous avons vus sur les motos électriques de Zero ou le moteur H-D Revelation vu sur la Harley Davidson Livewire. Cela nous porte à croire qu’il s’agira d’un vélo de sport de petite capacité. Mais avec l’ajout d’une boîte à quatre vitesses, cela permettra probablement à Kawasaki de retirer plus de couple d’un moteur plus petit.

En termes de style, ce prototype de moto ressemble distinctement à une Kawasaki et avec son carénage intégral, il semble inspiré par quelque chose comme le Ninja 300. En fait, il est en fait assez difficile de le distinguer en tant que véhicule électrique jusqu’à ce que vous remarquiez qu’il n’y a pas de queue tuyau faisant saillie à l’arrière. L’espace utilisé pour loger le moteur sur un moteur à combustion interne conventionnel abrite les grosses batteries, avec l’électronique et le système de charge intégré assis sur le dessus.

Le moteur électrique produirait environ 26 ch, ce qui n’est pas vraiment beaucoup de nos jours, mais étant un EV, il aura certainement l’incroyable augmentation de couple que nous attendons des VE. Le cadre semble être un type de treillis en acier, quelque chose que la Kawasaki Z650 est livrée avec. Pour l’instant, on ne sait pas quand nous pourrions voir un modèle proche de la production, mais vous pouvez vous y attendre vers la fin de cette année, peut-être sous forme de prototype. Mais un EV avec une transmission nous a certainement excités.