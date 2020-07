Ce téléphone Redmi à 550 $ vient de battre les meilleurs produits phares sur DxOMark

Le Redmi K30 Pro Zoom Edition a été testé par DxOMark.

Il se classe à la dixième place, devant le OnePlus 8 Pro, le Galaxy S20 Plus et les nouveaux iPhones.

Le téléphone est une variante du Redmi K30 Pro ou du Poco F2 Pro.

Pour le meilleur ou pour le pire, DxOMark est devenu le site Web de référence pour les tests et les tests de photographie sur smartphone. La société soumet les téléphones à une variété de tests, couvrant divers scénarios de photographie et de vidéographie.

Maintenant, la firme a testé le Redmi K30 Pro Zoom Edition et le téléphone a réussi à prendre la dixième place du classement de DxOMark. Cela signifie qu’il est derrière les produits phares récents de Huawei, le Xiaomi Mi 10 Pro et le Samsung Galaxy S20 Ultra. Cependant, il est juste devant le Galaxy S20 Plus, le OnePlus 8 Pro et les derniers iPhones d’Apple.

Lis: Test du Poco F2 Pro – Couper les bons coins

Le site Web a attribué au téléphone un score photo de 129 points, derrière le Mi 10 Pro, l’Oppo Find X2 Pro et les produits phares de Huawei. Mais il a noté que le Redmi K30 Pro Zoom Edition n’était pas loin derrière ces joueurs et surpassait souvent les téléphones de prix similaires.

Plus précisément, DxOMark a fait l’éloge de la mise au point automatique du téléphone, des performances en extérieur (c’est-à-dire exposition, détail, zoom) et des effets bokeh. Cependant, le site Web a contesté la balance des blancs, le changement de couleur avec certains tons, la «perte localisée de texture» et les zooms à l’intérieur. En outre, la société de test a également exprimé son mécontentement concernant les prises de vue ultra-larges et nocturnes (par exemple, détails et plage dynamique).

Le K30 Pro Zoom Edition produit parfois des artefacts étranges.

Le Redmi K30 Pro Zoom Edition a obtenu un score vidéo de 101 points, la société de test distinguant la stabilisation, le rendu des couleurs, l’exposition globale et un «bon compromis texture / bruit». En disant cela, le site Web a observé une dominante de couleur rouge, une faible plage dynamique dans certaines situations, des «instabilités» de focalisation et des artefacts tels que les images fantômes et les alias. Il suggère également que l’enregistrement vidéo du téléphone est meilleur lorsqu’il ne bouge pas, car des problèmes de mise au point, d’exposition et de stabilisation apparaissent lorsque vous déplacez ou déplacez le téléphone.

«Pour résumer, si vous recherchez des performances photographiques phares à un coût nettement inférieur à celui d’un smartphone haut de gamme, le Redmi K30 Pro Zoom de Xiaomi a beaucoup à offrir», a noté l’équipe DxOMark.

Il convient également de noter que cette variante de Redmi K30 Pro n’est pas facilement disponible dans le monde, car la série est généralement limitée au modèle standard ou au Poco F2 Pro en dehors de la Chine. Cela remplace la caméra à zoom 8MP 3X du modèle Zoom pour un téléobjectif macro 5MP qui n’est pas à moitié mauvais.

