Ce téléphone 5G Realme abordable pourrait bientôt frapper l’Europe et d’autres marchés mondiaux

Realme est sur le point de lancer une variante 5G du Realme 7.

À en juger par une liste de certification thaïlandaise, le téléphone pourrait être un Realme V5 reskinned.

Realme a étendu ses jambes vers l’Europe plus tôt cette année avec le duo 4G Realme 7. Il semble maintenant que la marque chinoise pourrait ajouter un troisième membre à cette famille avec un réseautage plus rapide.

À en juger par le site de certification thaïlandais NBTC (via MySmartPrice), la variante 5G du Realme 7 pourrait bientôt faire ses débuts sur les marchés mondiaux. L’appareil porte le numéro de modèle RMX2111, ce qui suggère qu’il s’agira d’une série Realme V5 reskinned. La société avait précédemment annoncé en septembre que les Realme V3 et V5 arriveraient en Europe au quatrième trimestre.

Si tel est le cas, nous pouvons affirmer que les deux téléphones partageront des spécifications similaires. À cette fin, attendez-vous à un écran LCD de 6,5 pouces de 2400 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le Realme 7 5G – le même cocktail que celui utilisé sur la variante globale Realme 7. En interne, cette qualité 5G bon marché provient du chipset Mediatek Dimensity 720. Un choix de 6 Go ou 8 Go de RAM correspond à 128 Go de stockage interne. Enfin, un réseau de quatre caméras devrait également faire son apparition à l’arrière, mais on ne sait pas si le Realme 7 5G portera un nouveau jeu de tir 64MP ou empruntera le capteur 48MP du Realme V5.

Il est probable que Realme n’ajustera pas le prix international du Realme 7 5G bien au-delà de son frère chinois. Le Realme V5 a fait ses débuts à ~ 215 USD dans le pays d’origine de l’entreprise, ce qui en ferait probablement l’un des téléphones 5G les moins chers d’Europe si le prix de l’UE n’était pas beaucoup plus élevé.

Il n’y a pas de mot sur la date de lancement officielle du téléphone de Realme, mais à en juger par la liste, nous pourrions nous attendre à le voir assez bientôt en Europe, en Inde et en Thaïlande.

