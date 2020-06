Ce Tata Nexon subit un accident majeur; Tous les passagers en sécurité

Voici un exemple d’un Tata Nexon pré-lifting qui a basculé à une vitesse très élevée tout en gardant tous les passagers en sécurité et sans blessures.

Tata Nexon est l’un des VUS les plus sûrs en Inde. En 2019, il a obtenu une cote de sécurité de 5 étoiles pour les occupants adultes et une sécurité de 4 étoiles pour les enfants. De temps en temps, nous voyons Nexon impliqué dans différents accidents qui nous aident à croire davantage sur sa sécurité et sur la qualité de sa construction. Voici un autre exemple.

Il s’agit du Nexon pré-lifting qui avait été impliqué dans l’accident quelque temps avant le verrouillage. Le propriétaire du Nexon conduisait à grande vitesse avec des passagers. Bientôt, il en a perdu le contrôle et la voiture a basculé à grande vitesse. Par l’impact de l’accident, il semble que le Nexon soit à peu près supérieur à 100 km / h.

Tous les passagers se sont échappés sans blessures graves, juste quelques coupures et contusions. La partie avant est complètement sortie et semble être une réparation coûteuse. Le capot n’a pas subi de dommages majeurs, mais le pare-chocs et le radiateur en ont. Les roues avant en alliage ont également été complètement tordues.

De côté, vous pouvez voir que les portes ont été écrasées. Étonnamment, les piliers n’ont pas été complètement endommagés. Le toit a également été bosselé, ce qui indique qu’il a basculé au moins 2-3 fois. Enfin, les pare-brise avant et arrière se sont complètement brisés en raison de l’impact. Dans ce cas de basculement, les airbags sont sortis car il y a un impact par l’avant.

Le Nexon pré-lifting est livré avec la plupart des fonctionnalités qui viennent maintenant sur la version lifting. Ce dernier obtient un couple de plus comme Hill Start Assist et des capteurs de stationnement avant en option. Même en parlant des caractéristiques habituelles, le lifting n’obtient que le régulateur de vitesse, le toit ouvrant électrique, les essuie-glaces à détection de pluie automatique et les phares automatiques.

Sous le capot, il obtient un moteur essence turbo de 1,2 litre et un moteur turbo diesel de 1,5 litre. Par rapport au Nexon pré-lifting, il produit désormais 10 PS de plus à partir du moteur à essence. Les chiffres de puissance du moteur diesel sont les mêmes, avec les options MT à 5 vitesses et AMT à 5 vitesses.