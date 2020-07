Ce SSD NVMe Western Digital haut de gamme de 2 To est près d’un tiers

Si vous cherchez à créer une superbe version haut de gamme ou peut-être à mettre à niveau votre version actuelle, vous ne pouvez pas vous tromper avec un SSD NVMe de 2 To. Il est assez courant d’utiliser un SSD NVMe de 500 Go ou 1 To aux côtés d’un SSD ou d’un disque dur SATA de 1 To, mais pour la facilité, la simplicité et la vitesse, tout entasser dans un SSD rapide géant de 2 To est la voie à suivre – si vous pouvez vous le permettre. Et avec cette réduction sur le disque SSD WD Black SN750 NVMe de 2 To, vous pourrez peut-être le faire.

Les meilleurs SSD visent à fournir les vitesses de lecture et d’écriture les plus rapides sur l’interface PCIe – et ils sont également efficaces. Des puces minces de la taille d’une clé USB qui s’insèrent directement dans votre emplacement M.2 et sont fixées en place avec une petite vis. Et celui-ci intègre une énorme capacité de 2 To dans son minuscule cadre, le tout pour une réduction de 31% pour ceux aux États-Unis, jusqu’à 380 $, et une réduction de 28% pour ceux du Royaume-Uni, jusqu’à 330 £.

Sur le plan de la vitesse, avec le SN750, vous obtenez une vitesse de lecture séquentielle de 3400 Mo / s et une vitesse d’écriture séquentielle de 2900 Mo / s. Il existe des SSD légèrement plus rapides, mais pour un SSD de 2 To, robuste et fiable, c’est sacrément rapide, et pour la plupart des tâches quotidiennes, ces vitesses sont de toute façon excessives.

Western Digital est un nom renommé dans le domaine des disques durs, produisant certains des disques durs et SSD grand public les plus largement utilisés. Cela entraîne la responsabilité de maintenir un niveau de qualité digne de la marque. Nous avons vu certains fabricants, y compris WD, recevoir des réactions négatives pour l’expédition de disques durs SMR sans dire aux clients qu’ils utilisent la technologie plus lente «d’enregistrement magnétique en bardeaux» (SMR). Mais la société a pris des mesures pour remédier à cela, et cela n’affecte de toute façon pas les disques SSD, car ceux-ci utilisent une technologie à semi-conducteurs.

Acheter maintenant

Avec le SN750, vous obtenez un SSD rapide et de grande capacité, avec un dissipateur thermique très bon (et élégant!) Pour augmenter sa longévité de performances de pointe. Et en parlant de longévité, la version 2 To est évaluée à 1 200 To d’endurance, vous n’aurez donc pas à vous soucier de sa mort de si tôt.

Partager : Tweet