‘Ce spectacle ne va nulle part’ (vidéo)

Alors que certains groupes de conservateurs semblent se tourner vers Fox News depuis qu’il a déclaré Joe Biden vainqueur de l’élection présidentielle contre Donald Trump, il y a eu des spéculations selon lesquelles Tucker Carlson et ses collègues animateurs d’opinion pourraient abandonner le réseau pour des pâturages plus à droite.

Mais Tucker a dit lundi soir que cela ne se produisait pas.

«Avant de passer au segment suivant, un petit mot sur cette émission. Au cours du week-end, nous avons reçu de nombreux appels nous demandant si nous quittions Fox News. Ironiquement, à ce moment précis, nous travaillions sur un projet visant à étendre la quantité de rapports et d’analyses que nous effectuons en cette heure à d’autres parties de la société », a déclaré Tucker dans la dernière moitié de son émission.

«Ce spectacle ne va nulle part. Ça devient plus gros. Les gens qui dirigent Fox News en veulent plus, pas moins, et nous leur en sommes reconnaissants. Nous aurons bientôt des détails. Mais comme toujours, merci de votre confiance. Nous ferons de notre mieux pour en être dignes.

Un juge a récemment statué que Tucker n’était pas une source crédible d’informations. Fox News est en fait celui qui a déclaré que Carlson manquait de crédibilité – c’était la défense de l’entreprise contre une poursuite en diffamation intentée par Karen McDougal. Le juge dans l’affaire a rejeté la poursuite au motif que «tout spectateur raisonnable» ne croirait pas les choses que Tucker dit dans son émission.

Fox News note que ces appels mentionnés par Carlson étaient en réponse à un faux message Facebook qui avait fait le tour du réseau de médias sociaux d’extrême droite Parler et qui disait que Tucker quitterait Fox News pour aller travailler chez Newsmax.

Vous pouvez regarder la partie citée de l’épisode de lundi de « Tucker Carlson Tonight » sur Fox News dans la vidéo intégrée en haut de cet article.