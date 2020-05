Ce sont les options de couleur que vous obtenez avec Skoda Octavia RS 245

La chaude Skoda Octavia RS 245 est proposée en cinq couleurs différentes. En seulement deux mois, le premier lot entier a été vendu.

Eh bien, si vous envisagez d’acheter la Skoda Octavia RS 245, vous êtes en retard. La berline de performance est déjà vendue en Inde en seulement deux mois après son introduction en Inde. Il est amené en Inde par la voie CBU et le premier lot est déjà vendu. Pour l’instant, on ne sait pas quand le deuxième lot arrivera en Inde.

Skoda n’a alloué que 200 unités pour le premier lot d’Octavia RS 245. De nombreux acheteurs ont déjà commencé à l’obtenir et nous sommes fascinés par les couleurs de celui-ci. Cinq options de couleurs différentes et toutes semblent ravissantes et difficiles à choisir. Maintenant, vous ne pouvez pas l’acheter mais pour le deuxième lot, vous pouvez vous préparer avec l’argent et les couleurs.

Skoda Octavia RS 245 Couleurs

1. Rallye Green

2. Race Blue

3. Rouge corrida

4. Candy White

5. Magic Black

Lisez aussi: Trois nouvelles voitures Skoda seront lancées en Inde le 26 mai!

Octavia RS est livré avec un moteur TSI de 2,0 litres qui produit 245 ch et 370 Nm de couple maximal. Il est livré avec traction avant et peut sprinter de 0 à 100 km / h en seulement 6,6 secondes. La vitesse de pointe a été limitée électroniquement jusqu’à 250 km / h. Le moteur TSI est couplé à une boîte de vitesses DSG à 7 vitesses en équipement standard.

Les caractéristiques à bord comprennent des phares à DEL Quadra avec feux de jour, un becquet noir, un volant à fond plat et un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, une climatisation à deux zones, un combiné d’instruments numériques, des palettes de changement de vitesse, un essuie-glace rétractable, un mode VRS, Sièges à réglage électrique en 12 directions et bien plus encore.

Les dispositifs de sécurité comprennent neuf airbags, un règlement antidérapant, un verrouillage électronique du différentiel, un système de stationnement mains libres, un contrôle électronique de la stabilité, une assistance au freinage hydraulique, des capteurs de stationnement arrière avec caméra de stationnement arrière et bien plus encore. Comparé à l’Octavia ordinaire, il offre beaucoup plus de fonctionnalités.

Lisez aussi: Cette Skoda Superb modifiée a plus de 500 ch et passe de 0 à 100 km / h en 3,3 secondes!

L’Octavia RS 245 est au prix de Rs 35,99 Lakhs (ex-showroom) et vous coûtera environ Rs 42 Lakhs sur route. La RS n’a pas de rival direct mais dans une gamme de prix similaire, vous avez les options de la Mini Cooper S et de l’Audi A3 (Temporairement interrompue). Si vous étirez votre budget de seulement 5 Lakhs Rs, vous pouvez également opter pour la BMW Série 3 Essence.