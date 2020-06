Ce sont les 5 meilleurs exemples de Kia Seltos modifiés en Inde!

Découvrez ces 5 meilleurs exemples de Kia Seltos modifiés à travers l’Inde. La plupart d’entre eux incluent simplement quelques mises à niveau cosmétiques tandis que l’un inclut également le réglage.

Kia Seltos est l’un des VUS les plus beaux que nous ayons actuellement en Inde. Les garnitures de la ligne GT sont toujours plus belles, mais même les garnitures régulières ont l’air intelligentes et musclées. Cependant, des modifications y sont encore apportées et nous en avons trouvé de bonnes pour vous.

Si vous possédez un Kia Seltos à Delhi et que vous souhaitez en faire modifier un, vous pouvez vous diriger directement vers Karol Bagh pour le plus grand choix de mods. À Mumbai, vous pouvez vous diriger vers Road Rage Customs ou Roadster 77, tous deux très populaires.

Voici la liste des 5 meilleurs exemples de Kia Seltos modifiés

Pas de chrome, seulement noirci

Nous avons celui-ci du Kerala. La variante est inconnue car elle obtient de nombreux points forts des versions haut de gamme. Celui-ci reçoit un traitement noir pour tous les endroits où Kia donne des détails chromés. Vous pouvez voir la calandre avant, les jantes en alliage, les rails de toit ainsi que le toit noirci et les embouts de style de pare-chocs. En dehors de cela, il obtient ces roues Chicane de 19 pouces. À l’intérieur de la cabine, il obtient des sièges en cuir avec un thème de tableau de bord noir.

Du modèle de base au modèle supérieur

Dans cet exemple, nous pouvons voir le modèle HTK de base transformé en version GTX haut de gamme. Cela aussi seulement pour un Lakh. Tous les phares et feux arrière, les phares antibrouillard, les jantes en alliage et l’intérieur ont été modifiés, certains pour ressembler à Seltos GTX et d’autres juste pour la modification. À l’intérieur de la cabine, il reçoit un infodivertissement à écran tactile basé sur Android avec Android Auto et Apple CarPlay.

ECU remappé 170 BHP Seltos

Celui-ci est mon préféré. Le Seltos modifié est la variante turbo-essence et avec un remap ECU par Autobots, Gurgaon. Les modifications esthétiques apportées à cette Kia Seltos comprennent un habillage rose noir 3M, des jantes en alliage de 19 pouces d’allure sportive de BBS avec des pneus Pirelli P Zero Nero 255/40. Simple mais toujours aussi hawt. Pour les performances, il obtient le remappage de l’ECU Quantum Tunings UK, le filtre de performance K&N et l’échappement Remus Valvetronic. En raison de ces mises à niveau, ce Seltos produit 170 BHP et 250 Nm, près de 30 BHP et 8 Nm de plus.

Juste pour les alliages

Ce Seltos reçoit très peu de modifications. Un fan personnel des designs Momo et c’est pourquoi j’ai choisi celui-ci pour cette liste. Il est livré avec des alliages Momo Massimo Matt Anthracite de 17 pouces, des pneus Michellin Primacy, un marchepied de conception Premium et des housses de siège noires avec des reflets rouges.

Intérieur modifié

Ce Seltos obtient des modifications apportées uniquement à l’intérieur. Il comprend des housses de siège noires, un habillage de volant en cuir noir et des coussinets de sol sur mesure. Un point culminant unique est la lumière d’ambiance qui ne coûte que Rs 700. Elle est livrée avec la télécommande avec des options pour la lumière disco, la lumière d’ambiance et la lumière décolorante. En outre, vous pouvez repérer ces lumières à l’avant ainsi qu’à l’arrière, avec un éclairage au néon pour la plaque de protection.