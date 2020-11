Ce sont les 10 meilleurs smartphones au monde pour le troisième trimestre 2020

Crédit: David Imel / Autorité Android

L’iPhone 11 d’Apple était le smartphone le plus vendu au troisième trimestre 2020, selon Canalys.

Le Samsung Galaxy A21s était le meilleur téléphone Android du trimestre.

Samsung avait quatre autres téléphones sur la liste, tandis que Xiaomi avait trois appareils dans le top 10.

Le troisième trimestre de l’année a vu le marché des smartphones rebondir après les terribles premier et deuxième trimestres, Samsung reprenant la première place à Huawei. Il a également vu Xiaomi devenir la troisième marque au monde, dépassant Apple pendant cette période.

Maintenant, Canalys a révélé les 10 meilleurs modèles de smartphones livrés au troisième trimestre 2020, et l’iPhone 11 d’Apple était de loin l’appareil numéro un pendant cette période. Le produit phare d’Apple 2019 a expédié plus de 16 millions d’unités, selon la firme de suivi, suivi de l’iPhone SE 2020 à la deuxième place.

Il convient de noter qu’Apple n’a pas sorti la série iPhone 12 au troisième trimestre, donc tous les yeux seront tournés vers le quatrième trimestre pour voir quel genre d’impact les nouveaux téléphones ont sur le marché.

Le meilleur modèle de téléphone Android pour Q3 2020 était le Galaxy A21 à la troisième place, mordillant les talons de l’iPhone SE. Le téléphone de Samsung est équipé d’un processeur économe en énergie et d’une batterie de 5000 mAh, ce qui en fait un appareil qui devrait vous donner deux jours d’utilisation. Ajoutez une étiquette de prix d’environ 200 $ et une configuration de caméra arrière quadruple, et il semble que la marque coréenne ait frappé l’or avec cet appareil.

En fait, les téléphones économiques de Samsung représentaient cinq des 10 places de la liste. Ces téléphones étaient le Galaxy A11 (quatrième), Galaxy A51 (cinquième), Galaxy A31 (huitième) et Galaxy A01 Core (dixième). Cela suggère que la recherche axée sur le rapport qualité-prix des téléphones porte à nouveau ses fruits.

Xiaomi était le seul autre fabricant dans le top 10, avec les apparitions Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (sixième), Redmi 9 (septième) et Redmi 9A (neuvième). Et comme la société aurait fait partie des trois premiers au monde et en Europe au troisième trimestre, nous ne sommes pas surpris de voir ces téléphones ici.

