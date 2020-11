Ce sont de loin les meilleures offres du Black Friday pour Apple iPad Pro (2020) disponibles actuellement

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Aussi impressionnant que puissent paraître les Galaxy Tab S7 et S7 + d’un point de vue matériel, le consensus général parmi les fans mondiaux de tablettes semble être qu’Android ne peut toujours pas tenir une bougie à iPadOS en ce qui concerne l’expérience utilisateur globale.

Le plus petit modèle est malheureusement en rupture de stock au moment de la rédaction de cet article avec 128 et 256 Go de salle de stockage numérique locale tout en rapportant 149 $ de moins que d’habitude dans les versions 512 Go et 1 To prenant simplement en charge la connectivité Wi-Fi. Vous pouvez également économiser 70 $ et 100 $ relativement modestes avec respectivement 128 Go et 1 To d’espace de stockage si vous avez absolument besoin de ces vitesses 4G LTE douces.

Ou vous pouvez opter pour un Wi-Fi de 12,9 pouces uniquement iPad Pro (2020) à un rabais décent de 100 $ avec 256 Go de salle de stockage interne ou une liste de 150 $ de rabais en ce qui concerne les variantes de 512 Go et 1 To. Une fois de plus, les économies activées par LTE sont un peu plus modestes, plafonnant à 100 $, ce qui n’est toujours pas quelque chose que vous voyez tous les jours.

C’est évidemment un témoignage de la puissance brute, du design exquis et du rapport qualité-prix global à peu près imbattable fourni par Le dernier duo iPad Pro d’Apple. Remarquez, nous parlons toujours de beaucoup d’argent, comme le 11 pouces, par exemple, commence normalement à 1099 $ extravagant dans une configuration de 512 Go, tandis qu’un iPad Pro 12.9 (2020) de 512 Go uniquement Wi-Fi coûte 1299 $ en dehors des périodes promotionnelles comme celle-ci.

Mais c’est moins d’argent que jamais, et les iPad Pro 11 de deuxième génération et 12,9 pouces de quatrième génération sont tout aussi convaincants que toujours, avec leur processeur Apple A12Z Bionic ultra rapide, leur autonomie exceptionnelle, leur système de caméra exceptionnellement polyvalent (innovant Scanner LiDAR inclus) et des haut-parleurs incroyablement puissants.