Ce sont 20 motos qui ne sont plus disponibles en Inde!

Ce sont les 20 motos qui ont été abandonnées en mars en raison des normes BS6 et ne seront plus disponibles.

En raison des normes BS6 et de la pandémie en cours, l’industrie automobile a subi un coup dur. De nombreux deux-roues et quatre-roues ont été abandonnés en Inde en raison des normes d’émission. En ce qui concerne spécifiquement les deux-roues, 30 d’entre eux ont été abandonnés, dont 20 motos et 10 scooters.

Voici la liste de ces 20 motos qui ne reviendront pas avec un moteur BS6. Ils ont été complètement abandonnés pour de bon, principalement en raison de leurs faibles performances. En raison de la pandémie et du verrouillage, les deux-roues qui allaient recevoir des moteurs BS6 sont retardés.

La plupart de ces motos ont été abandonnées en raison de ventes médiocres au cours de l’année. La principale raison pour laquelle les fabricants ne mettent pas à jour tous leurs modèles avec des moteurs BS6 est que la transition est coûteuse et qu’il est inutile de dépenser tout cet argent pour un produit à faible vente. Dans un tel cas, Suzuki n’a pas abandonné une seule moto ou scooter. Toute sa gamme est désormais conforme à BS6.

Honda

CB Unicorn 160

Honda abandonne la CB Unicorn 160 en raison de très mauvaises ventes. CB Unicorn est une moto populaire mais a perdu la compétition. Le Unicorn est venu avec un moteur raffiné, un style plus que la moyenne et est également très économe en carburant. Pour clarifier, les CB Hornet 160R et X Blade recevront prochainement des moteurs BS6.

Hero Motocorp

Passion XPro Karizma ZMR

Hero a abandonné le Passion XPro et l’a remplacé par le nouveau Passion Pro. Il obtient un moteur 110cc conforme BS6 révisé avec des améliorations cosmétiques majeures. Quant à Karizma, elle a été interrompue il y a quelques mois. Au fil des ans, Karizma n’a pas réussi à gagner la popularité qu’elle avait au début des années 2000.

Yamaha

Saluto RX 110cc Saluto RX 125cc R15 S V1.0 Fazer 155 Fazer 250 R3

On dirait que Yamaha a abandonné beaucoup de motos. Yamaha a clairement indiqué qu’il n’interviendrait pas dans le segment des motos de banlieue et se concentrerait plutôt sur le segment premium. Cela signifie qu’il se concentrerait uniquement sur les motos de 150 cm3 et plus. Il a désormais abandonné les 110cc et 125cc Saluto RX. La série Fazer a également été mise de côté en raison de la faible génération de ventes. La R15 S, essentiellement une version plus axée sur les déplacements du premier R15, a également été coupée. Enfin, l’adorable Yamaha R3 a été abandonné, pour faire son retour un peu plus tard l’année prochaine.

Bajaj Auto

V15 Avenger Street 220

Bajaj avait interrompu le V15 l’année dernière elle-même, principalement en raison des normes d’émission BS6. Sa version 125cc, V125, a été abandonnée depuis longtemps. Maintenant, Bajaj a également omis l’Avenger Street 220 de sa gamme BS6 et vient de mettre à jour l’Avenger Cruise 220.

Royal Enfield

Bullet 500 Thunderbird 500 Thunderbird 350 Classic 500 Thunderbird 350X Thunderbird 500X Bullet Trials 350 Bullet Trials 500

Même Royal Enfield a réduit de nombreuses motos en raison des normes d’émission. L’année dernière, il a annoncé que le moteur 500cc serait arrêté en raison des coûts de transition élevés. C’est pourquoi les Bullet, Classic et Thunderbird 500 ont été coupés. En fait, RE a abandonné la série Thunderbird elle-même. Il sera bientôt remplacé par Royal Enfield Meteor, un croiseur de style similaire. Une autre variante ou version pour sortir de la gamme est les Bullet Trials.

TVS

Victor

TVS n’a qu’une seule moto abandonnée. TVS Victor était très populaire au début des années 2010 en raison de son look élégant et de son moteur économe en carburant. Au fil du temps, TVS a introduit de nombreux nouveaux navetteurs comme Radeon et Sport. Cela a mis Victor sur la banquette arrière et maintenant hors du chariot. Cependant, les rapports suggèrent qu’il sera lancé dans les prochains mois.