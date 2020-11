Ce sera solitaire pour l’entraîneur national Joachim Löw

Le débat sur Joachim Löw s’intensifie. Il y a des grondements dans l’association, la DFB attend des explications – un mélange très dangereux pour le sélectionneur national.

Les « nuages ​​sombres » sur Joachim Löw se rassemblent dans un ouragan destructeur qui menace de balayer l’entraîneur national malade. Mais au moins d’un possible « bas Jürgen », l’entraîneur du champion du monde hésitant de 2014 n’a (encore) rien à craindre.

« Dans le futur, peut-être. Maintenant? Non, parce que je n’ai pas le temps », a déclaré Jürgen Klopp, manager de l’équipe du Liverpool FC, à propos du poste d’entraîneur national. Il aime ça sur l’île – « même quand le temps est mauvais ». Néanmoins, la situation devient de plus en plus menaçante pour Löw.

La débâcle historique 0: 6 dans la Ligue des Nations en Espagne a déclenché un tremblement de terre modéré, et la Fédération allemande de football (DFB) est en ébullition. De nombreux membres du Présidium demandent des réponses plus claires – il devient plus solitaire autour de Löw.

image et Spiegel cite des tireurs d’élite anonymes du siège de Francfort. On parle de « magie perdue » ou de « plan directeur manquant », et même de l’exigence que Löw ne reçoive plus « un ticket gratuit ».

Le 4 décembre, il a été décidé lors d’une conférence de commutation des supérieurs de l’association vendredi, que l’entraîneur national doit livrer une analyse convaincante et expliquer comment il veut corriger le désordre jusqu’au Championnat d’Europe et former un candidat au titre d’une équipe complètement précaire. Cela ne ressemble pas seulement à un ultimatum – il est également interprété de cette façon dans le DFB. Löw doit se battre pour son travail.

Bierhoff présentera les découvertes de Löw

Après tout: ils veulent épargner à l’entraîneur national l’entraîneur national bien mérité d’un tribunal dans sa 15e année au pouvoir. Les découvertes de Löw seront présentées au sommet par le directeur du DFB, Oliver Bierhoff. D’ici là, le président Fritz Keller veut capturer ces membres du présidium qui se sentent ignorés et qui murmurent que le duo Keller / Bierhoff fait cavalier seul.

Keller avait donné la direction à Séville et avait essayé d’aider Löw en réinterprétant la honte d’un « black-out ponctuel ». «Ce fut un jour de catastrophe aujourd’hui», cite le image de l’adresse cabine du président.

On dit que Keller a fait appel à l’équipe: « Nous devons regarder devant et oublier le match, mais nous croyons en vous! Nous sommes une unité! Même si une tempête arrive – nous sommes solidaires! » Et à Löw.

© Getty

Mertesacker voit « de très, très nombreux problèmes »

Mais les critiques sont de plus en plus fortes. « Je pense qu’il ne peut plus rejoindre l’équipe », a déclaré le recordman international Lothar Matthäus. Ciel. Löw doit maintenant être « honnête avec lui-même », demanda-t-il et se demanda: « Est-ce que j’aime toujours ça? Est-ce que j’ai le sentiment que je continue de tirer le meilleur parti de l’équipe? » Si ce n’est pas le cas, « il doit démissionner ». Mais ça ne ressemble pas à ça pour le moment.

Le champion du monde Per Mertesacker voit également « de très, très nombreux problèmes » et souligne: « Il n’y a rien qui puisse être dit de manière positive ». Löw a « difficile » de resserrer à nouveau: « Il a été dans le feu croisé une ou l’autre fois et l’a toujours surmonté relativement cool. »

Flick défend la politique du personnel de Löw

Mais alors que l’ancien assistant de Löw, Hansi Flick, défendait sa politique du personnel (« La voie est en ordre »), exigeait ZDF-Expert Mertesacker, le sélectionneur national doit remettre en question sa décision de démanteler Thomas Müller, Jerome Boateng et Mats Hummels. Le trio serait prêt à revenir. « Comme je l’ai dit, aucun de nous n’a démissionné », a souligné Müller.

Il a souffert avec la sélection DFB, a admis le Munichois, en général il y a actuellement « beaucoup de négativité » autour de l’équipe nationale: « ça fait certainement mal aussi ». Il a le sentiment que « le fan de football allemand aspire à ce que les choses se passent de nouveau bien, que l’élan revienne ». Et après un changement d’entraîneur?