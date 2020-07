Ce sera la nouvelle mécanique de la dernière ligne droite de «La casa fuerte»

Le dernier tronçon de «La casa fuerte» commence à Telecinco. Le concours produit par Bulldog TV pour Mediaset Espagne est sur le point d’atteindre sa grande conclusion et, par conséquent, sa mécanique variera considérablement au cours de ses deux derniers galas, avec Jorge Javier Vázquez et Sonsoles Ónega en charge. L’espace vivra pour la première fois de son histoire deux expulsions après des tests définitifs qui marqueront sans aucun doute le sort des participants. Qui sera aux portes de la grande finale?

Concurrents pour «The Strong House»

Ce jeudi 16 juillet, Telecinco diffusera la demi-finale à 22h00 avec Vázquez et Nuria Marín devant. Dans ce onzième et avant-dernier gala, l’assaut survenu à la fin du gala précédent sera résolu. De cette façon, Fani Carbajo et Christofer Guzmán se battront pour garder la chambre, et donc l’argent accumulé dans le coffre-fort, par María Jesús Ruiz et Juani Garzón. Comme cela s’est produit jusqu’à présent, le public avec ses votes sera responsable de décider de la destination finale de chacun des deux couples.

Une fois cet assaut résolu, les huit candidats résidents joueront un nouveau jeu dans lequel émergera un couple gagnant qui obtiendra l’immunité face à la dernière tentative d’assaut de l’édition; de cette façon, ce couple sera automatiquement finaliste. En parallèle, les Raiders joueront également leur propre jeu, bien que dans ce cas, le sort de leurs participants sera plus drastique. Les deux paires qui obtiennent un classement pire seront automatiquement éliminées et ils quitteront «The Strong House» pour toujours »tandis que le couple gagnant choisira de voler un résident.

Le dernier tour, dans la grande finale

De cette façon, et une fois que le dernier conseil des résidents est tenu, comme cela s’est produit au cours des dernières semaines, le couple le moins bien classé doit faire face à la paire d’assaillants gagnante du test lors de la dernière tentative d’assaut de l’édition qui aura lieu dans la grande finale du programme. Et ce sera à ce gala où tous les couples et finalistes résidents finaux sont finalement choisis, qui se battra une fois pour toutes pour la victoire, essayant ainsi de convaincre le public de gagner et donc de prendre tout l’argent de leur coffre-fort.