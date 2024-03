Ce « sandwich photovoltaïque » révolutionnaire promet un avenir radieux à la voiture électrique

Le monde de l'énergie renouvelable est sur le point de connaître une révolution avec l'avènement du « sandwich photovoltaïque », une technologie mise au point par des chercheurs de l'université technique du Danemark.

Cette innovation promet de transformer radicalement l'efficacité des cellules solaires grâce à une approche novatrice combinant sélénium et silicium. Ce développement pourrait marquer un tournant décisif dans notre quête d'alternatives aux combustibles fossiles, offrant une source d'énergie plus propre et plus abordable.

Lire aussi :

Avancées significatives dans le domaine de l'énergie solaire

Le secteur de l'énergie solaire a été témoin de plusieurs avancées importantes récemment. Les ingénieurs sud-coréens ont établi un nouveau record avec des cellules solaires à points quantiques affichant une efficacité de 18,1 %. Peu après, des chercheurs suédois, soutenus par l'Institut Fraunhofer ISE, ont battu le record mondial d'efficacité pour une cellule solaire avec un taux de conversion de 23,64 %. Ces progrès démontrent le potentiel croissant de l'énergie solaire comme solution viable à nos besoins énergétiques, notamment pour nos voitures électriques.

Le potentiel révolutionnaire du sandwich photovoltaïque

La récente étude danoise publiée dans PRX Energy 3 révèle le développement d'une cellule solaire tandem conçue à partir de sélénium et de silicium. Ce « sandwich photovoltaïque » combine une ancienne technologie avec de nouveaux matériaux pour créer une solution potentiellement plus efficace et moins coûteuse. Cette cellule solaire innovante promet de repousser les limites actuelles de la technologie solaire et pourrait conduire à une utilisation plus répandue de l'énergie solaire dans le monde entier.

Améliorer l'efficacité tout en réduisant les coûts

Bien que les cellules solaires actuelles ne convertissent que 30 % de l'énergie solaire incidente en électricité, le nouveau développement danois vise à augmenter significativement cette efficacité. En intégrant le sélénium, qui a un point de fusion plus bas que le silicium, les chercheurs espèrent réduire les coûts de fabrication tout en augmentant la performance des cellules solaires. Cette approche pourrait rendre l'énergie solaire plus accessible et rentable pour une plus grande partie de la population mondiale.

Le défi de l'optimisation des matériaux

La cellule solaire prototype actuelle présente un rendement de conversion énergétique de seulement 2,7 %, ce qui est bien en deçà des standards actuels. Cependant, les chercheurs sont optimistes quant à la possibilité d'améliorer considérablement ce chiffre. En ajustant les matériaux conducteurs utilisés dans la cellule, ils anticipent des rendements comparables, voire supérieurs, à ceux des meilleures technologies actuelles, tout en maintenant des coûts de production abordables.

L'impact potentiel sur l'industrie solaire

Si cette nouvelle technologie parvient à maturité, elle pourrait transformer de manière significative l'industrie de l'énergie solaire. En abaissant les coûts et en améliorant l'efficacité, le sandwich photovoltaïque pourrait rendre l'énergie solaire plus accessible et plus compétitive par rapport aux autres formes d'énergie. Cela encouragerait une adoption plus large de l'énergie solaire, contribuant ainsi à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre.

Cet article explore l'avènement potentiellement révolutionnaire du « sandwich photovoltaïque », une innovation en énergie solaire développée par des chercheurs danois. En combinant sélénium et silicium, cette nouvelle approche promet d'améliorer l'efficacité des cellules solaires tout en réduisant les coûts de production. Malgré les défis restants, les implications pour l'industrie de l'énergie solaire et la transition énergétique mondiale pourraient être considérables, rendant l'énergie propre plus accessible et abordable.

Source : https://journals.aps.org/prxenergy/abstract/10.1103/PRXEnergy.3.013013